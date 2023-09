Vincere al "Melani": Pistoiese obbligata a riscattare l'ultimo scivolone a Calcio

La Pistoiese fa il suo debutto casalingo in campionato al "Melani" (oggi ore 15) e l’imperativo è di vincere a tutti i costi. Avversario di turno il Victor San Marino, formazione neopromossa che ha come obiettivo quello di conquistare la permanenza in serie D senza troppi patemi. Una sfida che per gli arancioni, dopo lo scivolone di domenica contro il Ravenna, diventa subito importante sia per il morale ma soprattutto per la classifica perché non possono permettersi di perdere altri punti. "I ragazzi hanno lavorato duramente in settimana – dice Luigi Consonni – e ho visto da parte loro una grande attenzione e concentrazione. Ho provato a far capire al gruppo quanto sia importante l’atteggiamento e l’approccio alla partita soprattutto da parte di una squadra che punta ad essere protagonista. Avere una mentalità vincente è fondamentale e va dimostrata sul campo giocando in maniera propositiva andando a prendere alti gli avversari e difendendosi in maniera compatta. Non nascondo che la prova contro il Ravenna abbia lanciato dei campanelli d’allarme che però non devono preoccupare ma solo far capire che c’è bisogno di migliorare". Consonni contro il San Marino avrà di nuovo a disposizione Davì e Marquez e quest’ultima in modo particolare è l’assenza che più si è fatta sentire contro il Ravenna.

"Marquez è un giocatore importante per noi – prosegue Consonni – e domenica ci è mancato avere un punto di riferimento in avanti, un giocatore in grado di riempire l’area tenendo il pallone e aiutando la squadra. Detto questo la voglia di vincere non si può basare su di un solo giocatore ed è stata questo il rammarico maggiore". La Pistoiese, come detto, ha bisogno di un pronto riscatto ma è bene chiarire che il San Marino non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale, anzi, come ha dimostrato contro il Fanfulla è una squadra che gioca un calcio propositivo e offensivo. "Pochi giorni fa il Victor San Marino ha impostato la partita su una pressione molto alta ed è riuscito a mettere spesso in difficoltà il Fanfulla – spiega il tecnico arancione - Noi chiaramente, vedendo le immagini, ci aspettiamo un tipo di gioco del genere ma servirà comunque un piano B perché anche il Prato prima di affrontare noi aveva giocato una gara d’attacco mentre poi abbiamo visto che al "Melani" le cose sono andate diversamente e si è schierato con un modulo attendista. Siamo pronti ad affrontare San Marino sia in caso di pressione aggressiva sia in caso di match più attendista. A Ravenna abbiamo sofferto molto i duelli individuali, in particolare nella prima frazione, e domani dovremo migliorare anche su questo fondamentale".

Maurizio Innocenti