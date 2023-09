Valdinievole Montecatini beffata al 91' a Calcio da Trapassi

VALDINIEVOLE M.

1

MONTESPERTOLI

2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Marseglia, Lucchesi, Rinaldi (16’ st Isola), Fedi, Torracchi, Bibaj Gerti (30’ st Dingozi), Veraldi (16’ st Volpi), Rosati, Bibaj Gersi (40’ st Susini), Bacci (35’ st Ba). A disp: Cortopassi, Lici, Coselli, Giulianelli. All. Tocchini.

MONTESPERTOLI: Biotti, Buscé, Corradi (40’ st Focardi), Trapassi, Calonaci, Anichini, Marcacci (30’ st Marconi), Pecci (28’ st Mihilli), Imbrenda, Maltomini, Mosti (9’ st Leoncini). A disp: Frizzi, Chini, Sabatini, Cremonini. Marconcini. All. Sarti.

ARBITRO: Noto di Pisa.

MARCATORI: 38’ Imbrenda, 24’ st Rosati (rig.), 46’ st Trapassi.

NOTE - Ammoniti: Ba, Maltomini e Mosti.

Comincia nel modo peggiore l’ avventura nel campionato di Eccellenza della Valdinievole Montecatini che perde la sfida col Montespertoli al primo dei sei minuti di recupero sulla rete di Trapassi.

La partita è tenuta in mano dagli avversari in avvio. Non passa nemmeno un minuto che Imbrenda al centro dell’ area piccola fa la cosa più difficile calciando malamente a fondo campo. I biancocelesti cercano di reagire e al 17’ riescono a mettere in difficoltà i fiorentini con Bibaj Gersi con un tiro piazzato dalla lunetta che Biotti alza con un colpo di reni. Al 21’ è Marcacci a impegnare Gega e al 38’ Imbrenda approfitta di una dormita difensiva e indisturbato va a infilare Gega. Nella ripresa il Montecatini cerca subito di riparare, ma Rosati colpisce il palo. Al 69’ Bacci entra in area ed è steso da Maltomini, calcio di rigore che Rosati realizza. La partita prosegue col Montespertoli in avanti al minuto 91, dal decimo calcio d’ angolo, Trapassi appoggia in rete una palla che danzava sulla linea di porta. Per la Valdinievole una beffa che segnala come ci sia da lavorare per trovare gli equilibri giusti.

Stefano Incerpi