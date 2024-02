Vald. Montecatini. Volpi e Ba a segno. La Geotermica va ko

Valdinievole Montecatini

2

Geotermica

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Natali, Lucchesi (43’ st Coselli), Rinaldi (32’ st Torracchi), Fedi, Del Carlo, Pratesi, Volpi, Liberto (15’ st Ba), Bibay (37’ st Rosati), Bacci (31’ st Giulianelli). A disp. Cortopassi, Fanti, Carrara. All. Tocchini.

GEOTERMICA: Rossi, Landi (1’ st Pruneti), Romeo, Spagnoli, Cacciò, Misseri, Dussol (25’ st Zoncu), Pashja (15’ st Gadiga), Falchini, Campo, Puccini (15’ st Pellegrini). A disp. Bettarini, Pavoletti, Cheli, Coni, Scottu. All. Niccolai.

Abitro: Prencipe di Tivoli.

Marcatori: 7’ Volpi, 31’ st Ba.

Con un gol per tempo il Valdinievole Montecatini liquida la pratica Geotermica che con questa sconfitta potrebbe mettere un piede in Promozione. Per i termali invece la matematica li fa restare ancora in corsa playout.

La partita è iniziata con i biancocelesti in avanti e già al quarto minuto Bibay mette in condizione Volpi di tirare a colpo sicuro ma la palla accarezza il palo opposto al portiere. Al 7’ Volpi però non sbaglia, Pratesi al limite dell’ area ha la possibilità di calciare verso la porta ma vede l’ accorrere di Volpi che gli appoggia il pallone ed il centrocampista non fallisce infilando l’angolino opposto a Rossi. La reazione dei pisani è sterile e poco convinta, ne approfitta così il Montecatini che arriva di nuovo al tiro con Bacci che però sbaglia di poco. I termali voglio mettere il risultato al sicuro già nella prima parte ma non ci riescono pur avendo un altro paio di buone occasioni.

Si va alla ripresa e l’allenatore gialloblù inserisce forze più fresche ci sarebbe l’ occasione al 50’ ma Falchini guadagna solo un calcio d’ angolo. Al 76’ è il nuovo entrato Ba che si incunea sulla sinistra, entra in area e chiude i conti firmando il raddoppio, all’ 82’ Giulianelli per un soffio non arriva a dare il colpo di grazia all’ invito di Ba e il risultato non cambia più.

Stefano Incerpi