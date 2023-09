Urrà Pistoiese Primi tre punti con San Marino

PISTOIESE

2

SAN MARINO

1

PISTOIESE (4-3-3) Ricco; Goffredi (26’ st Pertica), Davì, Salto, Chrysovergis; Tanasa, Costa, Oubakent (40’ st Di Mino); Ferrandino (26’ st Silvestro), Marquez (26’ st La Monica), Piscitella (22’ st Diodato). A disp. Valentini, Chiesa, Beconcini, Nardella. All. Consonni.

SAN MARINO (5-3-2) Pazzini; Bertolotti, Lombardi, De Queiroz (14’ st De Santis), Onofri, Benvenuti T (40’ st Benvenuti G); Lattarulo, Sami (8’ st Haruna), Lazzari (8’ st Carlini); D’Este (17’ st Manara), Arlotti. A disp. Bartolini, Tosi, Sollaku, Gerboni. All. Cassani.

ARBITRO Pizzi di Bergamo.

MARCATORI Lattarulo al 10’, Marquez su rig al 12’, Salto al 34’ pt.

La Pistoiese bagna l’esordio al "Melani" con una vittoria meritata, arrivata senza colpo ferire visto che il San Marino si è dimostrato un avversario non di certo irresistibile. Accade tutto nel primo tempo e infatti la partita, di fatto, dura quarantacinque minuti, perché nel secondo tempo non si è giocato. Inizio da brividi per la Pistoiese che al 10’ è già sotto di un gol grazie ad un perfetto colpo di testa di Lattarulo su angolo battuto da Sami. Un brivido, appunto, che dura un attimo perché circa un minuto dopo gli arancioni trovano il pareggio su calcio di rigore battuto da Marquez. Merito di Costa, che era stato messo giù in area dopo un bello scambio con Oubakent.

La truppa di Consonni sale in cattedra prendendo in mano le redini del gioco e al 21’ va vicina al raddoppio grazie ad un’azione personale di Piscitella che aggancia al volo un lancio dalla difesa, dribbling a rientrare e destro a giro che si stampa sul palo. Gli arancioni sono padroni della partita e al 34’ raccolgono i frutti trovando il gol del vantaggio con Salto che di testa, su assist sempre di testa di Davì bravo a raccogliere il lancio di Costa, mette alle spalle di Pazzini.

Nella ripresa il ritmo cala vistosamente, praticamente non si gioca e di occasioni nemmeno l’ombra. I due allenatori provano ad inserire forze fresche per vedere di cambiare lo stato delle cose ma i risultati non arrivano. Entrambe le squadre sono vistosamente sulle gambe e ricorrono a lanci lunghi nella speranza di trovare fortuna in avanti che però non arriva. La partita si avvia stancamente alla fine senza regalare altre emozioni. Alla Pistoiese in fondo va anche bene così, visto il vantaggio: semmai è dal San Marino che ci saremmo aspettati qualcosa di più, magari provare a rimettere a posto la partita ma così non è. Si lascia trascorrere il tempo fino al fischio finale per buona pace di tutti. Soprattutto per chi porta a casa tre punti.

Maurizio Innocenti