Un ostico debutto in trasferta per Bottegone: Volley Ragazze di Barbiero a San Mauro a Signa

Progetto Volley Bottegone, prima di serie D in trasferta; Volley Aglianese (seconda squadra), esordio in casa alla palestra Bartolomeo Sestini. Il Bottegone allenato da Michele Barbiero, dunque, inizierà il girone B del campionato di D femminile sabato 7 ottobre, dalle 18 a San Mauro a Signa, contro l’ostico Sorms Volley; l’Aglianese del duo Luca Lazzarini – Claudio Donnini il raggruppamento C di D "gentil sesso" lo stesso giorno, ma dalle 21 nell’impianto aglianese con l’Union Volley Riotorto. Debutto interno per Bottegone sabato 14 ottobre, dalle 18 alla palestra Martin Luther King con la Folgore San Miniato; prima lontano da casa per l’Aglianese sabato 14 a Cascina, dalle 18 contro la Katinka Travel Pallavolo Casciavola. Ultima gara del 2023 per Bottegone sabato 16 dicembre in casa contro la Libertas System Volley Lucca e prima dopo la sosta natalizia sabato 13 gennaio a Prato con l’Ariete Pallavolo; ultimo confronto del 2023 per l’Aglianese sabato 16 dicembre a Nodica contro la Fenice – Meoni Migliarino e prima del 2024 sabato 13 gennaio tra le mura amiche con lo Jenco Volley School Viareggio. Nuove soste nei fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 30 e domenica 31 marzo (Pasqua). Ultimo incontro della stagione regolare, per Bottegone sabato 11 maggio a Capannori contro la Mav Autotrasporti Nottolini, per l’Aglianese sabato 11 in casa con il Volley Team Lunigiana.

G.B.