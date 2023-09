Un Casalguidi da ’volata’: "Lottiamo fino in fondo"

Il campionato 2023-24 del Casalguidi è iniziato col botto. I gialloblu hanno vinto per 2-1 sul campo del Pietrasanta con una rimonta in ’zona Cesarini’. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa, segnata da Mengali al 10’, sono arrivate quelle dei ragazzi guidati da Benesperi, realizzate da Paccagnini su rigore al 90’ e da Martini al 94’. Ottima prova quindi del Casalguidi, che lancia anche un messaggio importante all’Intercomunale Monsummano, con cui domenica giocherà il derby sul proprio terreno di gioco. Soddisfatto il direttore sportivo Patrizio Carraresi: "Non è semplice andare a vincere sul campo del Pietrasanta – afferma –, abbiamo fatto una bella impresa. Continua il buon lavoro che già chi ci aveva preceduto aveva fatto. Ed infatti stiamo continuando a percorrere la strada da loro intrapresa. Dopo i primi 15’ di sofferenza, in cui c’è stato anche il gol dei nostri avversari, la squadra ha ripreso in mano la situazione – ripercorre –. Grazie anche ai cambi effettuati, c’è stata la vera svolta della partita per noi. Sono arrivati così i due gol, che ci hanno permesso di vincere l’incontro. I meriti vanno al gruppo, che ci crede sempre fino alla fine. Adesso iniziamo a pensare alla prossima partita, ovvero il derby con l’Intercomunale Monsummano. Sicuramente lo faremo rimanendo coi piedi per terra – conclude –, sia come società, che come dirigenza, staff e calciatori".

Simone Lo Iacono