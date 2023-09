Un buon Quarratanei primi due test. Stasera si replica

Due su due. Il nuovo Dany Basket Quarrata, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, sta crescendo, d’amalgama e condizione. Ne sono testimonianza le prestazioni (e i conseguenti risultati) delle prime due amichevoli stagionali: 92-84 a San Miniato contro l’Etrusca Basket e 82-60 ad Altopascio, al cospetto del Nuovo Basket. Ma la squadra allenata da Alberto Tonfoni tornerà in campo questa sera, a partire dalle 20.30 al PalaMelo, per affrontare gli Shoemakers Monsummano, appena eliminati dalla Coppa Toscana; poi nuovo test in programma venerdì 15 settembre, dalle 21.15 al PalaMelo, contro i Dragons Prato; ancora mercoledì 20, dalle 20.45 al PalaMelo contro il Costone e infine sabato 23, dalle 17 sempre al PalaMelo, con l’Endiasfalti Agliana (se quest’ultima non passasse il turno di Coppa Toscana). Nel frattempo, una delegazione del Dany ha presenzioato all’open day della Titanus Basket Cantagrillo-Casalguidi per i bambini del minibasket.