Tutto pronto per i playoff di Pistoia Ecco le informazioni utili per i tifosi

Pistoia ha chiuso il girone giallo al sesto posto, di fatto non muovendo la classifica finale. Una posizione che ha fatto finire i biancorossi nel tabellone Argento insieme a Treviglio, Rimini, Torino, Milano, Cantù, Nardò e Piacenza, con quest’ultima sarà l’avversario di Pistoia al primo turno dei playoff (evitata all’ultimo tuffo la Fortitudo Bologna, che proprio ieri ha annunciato l’innesto di Banks). La Giorgio Tesi Group, in caso di passaggio del turno, affronterebbe la vincente della serie tra Cantù e Nardò con i primi decisamente favoriti dal pronostico (e, sempre in tema di rinforzi, vicini alla firma di un big come Logan). Alla fine, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, la sconfitta contro Treviglio non ha dunque causato troppi danni, anzi. Dando un’occhiata al tabellone Oro si può infatti dire che a Pistoia non sia andata malissimo visto che da quella parte ci sono Forlì, Chiusi, Udine, Cividale, Cento, Fortitudo Bologna, Cremona e Agrigento. Questi i i vari accoppiamenti: Treviglio (2) contro Rimini (15), Torino (7) contro Urania Milano (10), Pistoia (6) contro Piacenza (11) e Cantù (3) contro Nardò (14).

Questo il calendario con gli orari della palla a due dei quarti di finale. Gara-1 sabato 13 maggio ore 20.30 al PalaCarrara, gara-2 lunedì 15 ore 20.30 sempre al PalaCarrara, gara-3 giovedì 18 ore 20.30 a Piacenza; eventuale gara-4 sabato 20 sempre a Piacenza, mentre per l’eventuale bella si tornerà al PalaCarrara per gara-5 martedì 23. Già la scorsa settimana la società aveva reso noti i prezzi dei biglietti per assistere alle gare dei playoff (l’elenco completo è rintracciabile sul sito web e sui canali social della società biancorossa). Sono previste agevolazioni per gli abbonati, mentre per gli altri sarà possibile risparmiare qualcosa acquistando il mini-abbonamento per gara-1 e gara-2. La biglietteria aprirà già da oggi: i primi due giorni saranno dedicati alla prelazione per gli abbonati che potranno acquistare i tagliandi per gara-1 e gara-2 (anche contestualmente) nello stesso posto dove avevano già la tessera per la stagione regolare: bisognerà esibire l’abbonamento della regular season. Da giovedì 11 vendita aperta a tutti, abbonati compresi che, in tal caso, non avranno la garanzia di poter usufruire nuovamente dello stesso posto avuto per la prima parte della stagione.

Questi gli orari di apertura del botteghino in via Fermi: oggi 18-20 (solo prelazione per abbonati); domani 18.30-20 (solo prelazione per abbonati); giovedì 11 maggio 17.30-20 (vendita libera per entrambe le gare); venerdì 12 maggio 17.30-20 (vendita libera per entrambe le gare); sabato 13 maggio 10.30-12.30 e dalle 18.30 ad inizio partita. Mini-abbonamenti disponibili fino a sabato mattina. Ovviamente i biglietti sono in vendita anche online sui canali di Etes.

Maurizio Innocenti