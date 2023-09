Trionfo di Pascarella nella Coppa Diddi di Ciclismo: vittoria per il campano Michele Pascarella

La più bella vittoria delle quattro ottenute nella stagione 2023 per il campano Michele Pascarella, arriva nella 75^ Coppa Dino Diddi quest’anno dedicata al ricordo di Fabrizio Fabbri, un ex campione del pedale tra i più brillanti nato a La Ferruccia di Quarrata e di Renzo Biagini.

La "Diddi" è classica di assoluto prestigio della categoria allievi che ha visto 200 corridori al via, con 6 campioni italiani, tra strada, crono pista e ciclocross, quelli di Slovenia e Lussemburgo e tanti altri nomi di spicco. Per il sedicenne del Team Cesaro un successo quasi in casa se pensiamo al suo futuro. L’anno prossimo infatti Pascarella debutterà come juniores nel Team Franco Ballerini; ecco spiegata la gioia del presidente della società pistoiese Franco Miniati e del direttore sportivo Luca Scinto.

Pascarella ha regolato sul traguardo di via Roma a Agliana, gremito di sportivi. Idue bravissimi compagni di fuga Capello e Fracasso, mentre il campione italiano della cronometro il trentino Alessio Magagnotti (14 vittorie all’attivo) ha conquistato il quarto posto vincendo la volata del gruppo a una trentina di secondi dal trio di testa.

Da segnalare che Pascarella è stato il vincitore del gran premio della montagna a San Baronto e colui che ha promosso l’azione decisiva in quanto è stato per qualche chilometro da solo in testa alla corsa prima di essere ripreso a Vinci, ma in volata il campano ha vinto nettamente. Presente il sindaco di Agliana Luca Benesperi, ed organizzazione esemplare del G.S. Dino Diddi con il presidente Claudio Taffini, il direttore generale Franco Vettori, i vice Acciai e Mangoni e tutto il gruppo che ancora una volta si è superato per impegno e passione. La Coppa Dino Diddi può continuare più bella che mai, ricca di prestigio e di fascino.

Antonio Mannori