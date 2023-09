Supercoppa: Herons Fabo vincono il derby a Montecatini contro Gema Del Re

Sorride a denti stretti coach Federico Barsotti, al termine del derby di Montecatini valevole per il primo turno di Supercoppa. Si capisce subito che all’interno del successo per 78-75 dei suoi Herons contro la Gema ci sono molti aspetti che non lo hanno propriamente entusiasmato. E davanti ai taccuini non esita a rimarcarlo: "Se giochiamo con questa intensità alla prima di campionato sono dolori – commenta senza mezzi termini il tecnico della Fabo – Parlo non tanto di intensità fisica quanto di intensità mentale, a livello di attenzione e concentrazione. Questa partita ci deve far capire che c’è ancora tanto lavoro da fare. Detto ciò vincere fa sempre piacere e vincere un derby ancora di più, tanto più contro una squadra come Gema. C’è dunque da essere contenti ma allo stesso tempo consapevoli che possiamo fare molto meglio". A partire magari dal match del secondo turno contro la Pielle, in programma mercoledì (ore 20.30) a Livorno.

In casa Gema la vittoria finale avrebbe rappresentato la classica ciliegina sulla torta di una prestazione davvero incoraggiante, ma in ottica futura coach Marco Del Re ha più di un motivo per essere soddisfatto. Come si dice in gergo, è mancato solo il risultato: "Volevamo provare a portarla a casa nonostante i soli venti giorni di lavoro assieme e nonostante l’assenza di Di Pizzo: - dice Del Re -. Avevo detto che indipendentemente dall’esito finale questa sarebbe stata una tappa del nostro percorso di crescita: lo sono anche i tanti errori commessi e le 18 palle perse, ma gli aspetti positivi superano di gran lunga quelli negativi".

Filippo Palazzoni