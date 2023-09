Super accoglienza alla Festa Storica di Badia a Pacciana: Basket Pistoia in grande stile

La squadra, intanto, lo scorso fine settimana è stata ospite alla Festa Storica di Badia a Pacciana, un appuntamento che ormai rappresenta una specie di tappa fissa. In questi anni gli organizzatori hanno sempre invitato le squadre che si sono succedute per dare loro il benvenuto a Pistoia ma soprattutto per aiutare lo spirito di gruppo, il cementare l’unità di squadra, lo stare insieme, tutte componenti che hanno finito per fare la differenza ed essere alla base dei successi ottenuti. I biancorossi sono stati accolti come sempre in grande stile dagli organizzatori della Festa che hanno riservato loro una cena a base di specialità tipiche toscane e soprattutto pistoiesi che sono state apprezzate in modo particolare dai giocatori americani che di fronte a certi piatti sono rimasti decisamente colpiti e favorevolmente impressionati.

M.I.