Stanchezza e assenze: Estra ko Pistoia si ferma anche con Pesaro

La stanchezza era già stata un fattore nella prima partita di Sansepolcro per Estra Pistoia, chiusa con la sconfitta contro GeVi Napoli al sabato, e lo è stata anche nella finalina del 3°-4° posto giocata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e persa per 53-63. Le attenuanti per la truppa biancorossa sono molteplici, viste le rotazioni ridottissime complici le assenze di Jordon Varnado e Charlie Moore (con la speranza che possano tornare in palestra da domani). Anche in questo match, pertanto, coach Nicola Brienza ha dovuto dare minutaggio ai più giovani, come Metsla e Stoch che non hanno sfigurato. Rimanendo sulla cronaca della partita, pronti via ed Estra finisce subito sotto nel punteggio colpita da ben cinque triple nel giro di 6’ di Pesaro con Bamforth, Ford e Bluiett su tutti che timbrano già il 7-19 per la squadra di coach Buscaglia. Già a corto di energie, Pistoia prova a rianimarsi ed al 10’ è 11-21 il parziale. Il secondo quarto si apre con i punti di capitan Della Rosa, che sfrutta anche un fallo tecnico, ed una difesa che morde di più: a segno anche Metsla da fuori per suonare la carica (18-26) al 13’, per qualche minuto la Carpegna ha difficoltà a trovare il canestro ma Estra non si sblocca e così i marchigiani mantengono un margine di sicurezza (22-32) che si amplia ancora di più in chiusura di secondo quarto (23-38 al 20’). La ripresa si apre con lo stesso copione con Pesaro che non perdona: biancorossi che tornano a ringhiare un po’ in difesa soprattutto con Wheatle e Hawkins ma le percentuali in attacco restano molto basse (34-51 al 26’). Dopo il 38-56 cristallizzzato del 30’, nell’ultimo periodo si vede Willis finalmente protagonista (5 punti in fila), riappare anche Ogbeide ed Estra prova a riavvicinarsi (47-57 al 34’). Coach Brienza nel quarto concede minuti a Federico Stoch che dimostra di avere personalità sia in attacco che in difesa con Estra che torna anche sotto la doppia cifra di svantaggio fino al 53-63 del 40’.

ESTRA: Willis 7, Della Rosa 7, Moore ne, Metsla 3, Stoch 2, Farinon ne, Saccaggi 6, Del Chiaro 5, Varnado ne, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 10. All.: Brienza.

CARPEGNA PESARO: McCollum 6, Bamforth 10, Bluiett 10, Visconti 4, Ford 9, Maretto 3, Tambone 5, Stazzonelli, Mazzola 4, Fainke ne, Schilling 4, Totè 7. All.: Buscaglia.

Parziali: 11-21, 23-38, 38-56.