Festa sociale della Asd Silvano Fedi: sport, comunità e innovazione

Pistoia, 22 novembre 2024 – L’Asd Silvano Fedi celebra un altro anno di attività con la tradizionale festa sociale, un momento di incontro e condivisione per premiare i membri più meritevoli e annunciare entusiasmanti novità. Tra queste, spicca la nuova gara denominata “L’Americana in Piazza”, che si terrà il 27 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo a Pistoia. Guidata dal presidente Guido Amerini, la Asd Silvano Fedi conferma il proprio ruolo di riferimento per lo sport e il benessere nel territorio pistoiese.

Con il bilancio di un anno ricco di iniziative, il sodalizio si distingue per l’offerta di corsi che abbracciano tutte le età e discipline: dall’atletica leggera per i più piccoli presso il campo scuola di Pistoia alla ginnastica artistica nelle Palestre Raffaello e Pertini, fino all’attività fisica adattata nella Palestra Capostrada di Viale Adua. Non mancano proposte dedicate agli adulti e alla terza età, come i programmi di attività motoria presso la Palestra Roncalli e il Circolo di Candeglia, o le lezioni di ballo e danza nelle Palestre Raffaello e Auditorium. Il fiore all’occhiello rimane, tuttavia, l’atletica e il podismo, che hanno reso la società celebre anche a livello internazionale. Un esempio su tutti è la prestigiosa Pistoia-Abetone, che ogni anno attira atleti provenienti anche dagli Stati Uniti. La giornata di festa culminerà con le premiazioni sociali e un annuncio importante da parte del presidente Amerini: un nuovo ciclo di seminari dedicati a genitori e nonni, guidati dal noto psicologo e psicoterapeuta Sergio Teglia. Gli incontri, in programma il 22 e il 29 novembre presso “La Fabbrica delle Emozioni”, offriranno strumenti utili per migliorare la relazione con figli e nipoti, esplorando anche il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel contesto educativo. Un’occasione imperdibile, dunque, per celebrare il valore dello sport, rafforzare il senso di comunità e guardare al futuro con nuove prospettive.