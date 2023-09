Si parte con tre trasferte

Quasi tutte le formazioni di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria hanno avuto modo di debuttare in Coppa Toscana, domenica scorsa. E fra poco meno di una decina di giorni, si concretizzerà anche l’esordio in campionato, visto che la LND ha ufficializzato proprio ieri i calendari. Entrambi i campionati prenderanno il via il prossimo 17 settembre alle 15.30, con la "regular season" che si concluderà nel maggio del 2024. Nella prima giornata del girone A di Prima, ecco tre trasferte per le pistoiesi e valdinievoline: il Giovani Via Nova sarà di scena a Porcari contro l’Academy, il Tempio Chiazzano farà visita al Corsagna e il C.Q.S. Pistoia andrà in Versilia per vedersela con il Forte dei Marmi. Debutto casalingo invece per il Pescia, che attenderà il Marginone 2000.

Il primo incrocio intra-provinciale è invece fissato per il 15 ottobre ed è rappresentato da Giovani Via Nova-Chiazzano. Occhio però al girone C, che sulla carta sembra quello più avvincente. Se non altro per la presenza delle due società della Piana che puntano al pronto ritorno in Promozione: il cammino degli Amici Miei di Dario Gentili inizierà fra le mura amiche contro il Ginestra Fiorentina.

E il Quarrata allenato dall’aglianese Francesco Fabbri inizierà in trasferta, contro il Barberino Tavarnelle. Occhio al 12 novembre prossimo: sarà il giorno di Quarrata – Amici Miei. Tornando a domenica 17, alla stessa ora, si concretizzerà però anche il "taglio del nastro" del campionato di Seconda Categoria.

E il primo turno porterà subito in dote numerose "sfide interne": il rinnovato Pistoia Nord giocherà in casa contro la Virtus Montale di Alessandro Nencini, mentre San Niccolò-Olimpia Quarrata proporrà il primo confronto sull’asse aglianese-quarratino. Interessante anche la gara fra Montagna Pistoiese e San Felice, mentre Atletico Casino Spedalino-La Querce, Borgo a Buggiano-Prato Nord, Chiesanuova-Cintolese, Montale Pol.90 Antares-Galcianese e Montemurlo Jolly-Montalbano Cecina completeranno il quadro della giornata iniziale. Prima di allora però, diversi club saranno impegnati a scendere in campo per il secondo turno delle coppe, già programmato per il prossimo weekend. E l’obiettivo sarà quello di sfruttarlo per affinare ulteriormente la condizione atletica, con il conto alla rovescia che può già partire.

G.F.