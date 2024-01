Serie D. Pistoiese, nuove grane. Si dimette il segretario

Nuove grane in casa Pistoiese: da lunedì si è dimesso dalla sua carica il segretario generale Alessio Torricelli. Un’altra pedina, dunque, abbandona la nave orange in piena stagione. Stagione che è ripartita con la sconfitta casalinga con Ravenna. Giudicare la prova non solo è difficile ma è un esercizio sostanzialmente inutile. Esprimere un giudizio su una squadra accorpata insieme all’ultimo e ancora non al completo con un allenatore, nuovo, che non ha avuto il tempo di lavorare a dovere e undici ragazzi scesi in campo che a malapena si conoscevano sarebbe ingeneroso. Il risultato finale è quello che un po’ tutti si aspettavano (sperare in qualcosa di diverso sarebbe stata pura utopia), magari troppo pesante dal momento che la Pistoiese ha fatto ciò che era nelle sue possibilità.

Detto questo, al massimo, si poteva sperare in un pareggio anche se francamente era veramente una speranza vana, una botta di ottimismo incredibile. Com’è normale che sia, la squadra ha bisogno di tempo e di uomini prima di poter esprimere le sue reali potenzialità. Il problema è che il tempo scorre e non aspetta nessuno e la Pistoiese ha bisogno di fare punti per provare a centrare la salvezza. Per quanto riguarda i giocatori dovrebbero arrivare sicuramente elementi d’esperienza nel reparto offensivo, e anche in questo caso non rimane che sperare che arrivino quanto prima perché così è dura fare punti. Intanto è iniziata la settimana per chiedere il rimborso degli abbonamenti che chiuderà il 16 gennaio. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all’indirizzo mail [email protected]. Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, Iban (se si tratta di un minore l’Iban dei genitori, insieme al nominativo) e numero di telefono. Il rimborso sarà effettuato entro martedì 30 aprile 2024. Le tessere andranno riconsegnate alla biglietteria situata in gradinata il 19 e il 20 gennaio 2024; gli orari saranno comunicati in seguito.

Maurizio Innocenti