Serie D. Pistoiese chiamata al riscatto. Col rientro di bomber "Facu»

La Pistoiese proverà a rifarsi del passo falso compiuto nella prima giornata in casa del Ravenna domenica al "Melani" (ore 15) contro il Victor Sab Marino, formazione che lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza. Il San Marino è una neopromossa che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria senza rischiare più di tanto e per quanto mostrato in campo ha tutte le carte in regola per poterci riuscire e c’è da scommettere che arriveranno a Pistoia con l’intento di provare a tornare a casa con i tre punti. All’esordio la Victor ha pareggiato in casa contro il Fanfulla, tra l’altro la partita è stata giocata di mercoledì per i problemi legati all’impegni con la nazionale di San Marino di tre giocatori della squadra. Il tecnico Stefano Cassani dovrà fare a meno di Enrico Sabba, squalificato. Di contro Luigi Consonni recupererà Marquez, punto di riferimento in attacco, ed è già una buona notizia tenendo conto che gli arancioni dovranno fare di tutto per strappare la vittoria perché non si possono permettere di perdere ulteriore terreno. Per quanto riguarda la prevendita dei biglietti, si possono acquistare oggi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 alla biglietteria della Gradinata; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13.15 fino al fischio d’inizio sempre alla biglietteria della Gradinata. Intanto il Dipartimento Interregionale ha pubblicato gli accoppiamenti, con le sfide in programma il 18 ottobre. Sarà il Vivi Altotevere Sansepolcro l’avversaria della Pistoiese nei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D 20232024. La qualificata ai 16esimi verrà decisa in una gara secca. Gli arancioni saranno impegnati in trasferta, alle 15. Per quanto concerne i turni successivi, ecco le date: 16esimi di finale il 15 novembre; ottavi di finale il 29 novembre; quarti di finale il 14 febbraio; semifinale d’andata e di ritorno il 28 febbraio e il 13 marzo; finale il 19 maggio.

Maurizio Innocenti