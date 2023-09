Serie D. I nuovi arrivati sono già decisivi Vento in poppa in casa Aglianese

Arrivati il giovedì e già decisivi la domenica. Lorenzo Simonetti, Antonio Santarpia e Francesco Viscomi sono i tre nuovi acquisti dell’Aglianese che hanno lasciato il segno nella vittoria all’esordio in campionato contro il Borgo San Donnino (3 a 2 il risultato finale). Simonetti, centrocampista classe ’96, ufficializzato il giorno stesso della presentazione, è entrato in campo al 60’ e neanche un quarto d’ora dopo è andato in rete per il gol del 3 a 1 che è risultato decisivo vista la veemente reazione degli ospiti che hanno ridotto le distanze subito dopo. Simonetti è stato lesto a spedire in rete un pallone che su corner di Gabbiadini era stato spizzato da Lika. "Siamo contenti soprattutto per i tre punti – dice Simonetti - poi il gol è normale che sia una soddisfazione personale. Sono arrivato all’Aglianese il giovedì precedente alla partita e sono contento di essere qua. Cercherà di dare tutto me stesso per la squadra e per ottenere il miglior risultato possibile". Simonetti ammette di averci sperato nella segnatura personale. "Nel secondo tempo le squadre si allungano – dice – poi faceva caldo e ci sta di avere anche qualche occasione in più. L’avversario era difficile, hanno lottato fino all’ultimo, con buona gamba e qualità, ma per noi l’importante era la vittoria". Antonio Santarpia non ha segnato, ma è lui con i suoi scatti ad aver dato la svolta alla gara, servendo l’assist per il 2 a 1 di Marino e sfiorando il gol personale in un paio di occasioni. Velocità e buone giocate sono state il biglietto di presentazione per l’allenatore Maraia. Francesco Viscomi di presentazioni non aveva bisogno, è entrato da titolare ed ha subito preso in mano la regia della difesa, ha parlato con i compagni, ha cercato più volte il lancio e l’impostazione e ha compiuto anche un salvataggio in scivolata provvidenziale. Di sicuro un buon esordio al fianco di Pupeschi.

Giacomo Bini