Serie C. Aglianese, Quarrata e Mazzoni. Ecco il cammino in campionato

Volley Aglianese in casa, Blu Volley Quarrata e Zona Mazzoni lontano dalle relative sedi di gioco. Sono stati diramati i calendari di serie C femminile e maschile: Aglianese e Quarrata, inserite nel girone B "gentil sesso", esordiranno sabato 21 ottobre rispettivamente in casa, dalle 21 al Pala Capitini di Agliana, contro il Volley Club Le Signe e a Carmignano, dalle 21 alla palestra Il Pontormo contro il Punto Sport Volley Poggio a Caiano delle 4 ex aglianesi e del tecnico pistoiese Marco Fagnoni, che curerà la squadra di Seconda Divisione. La Zona Mazzoni, nel raggruppamento B maschile, sarà di scena sabato 4 novembre, dalle 17.30 al palazzetto di Via Oliveti a Massa, con la Pallavolo Massa Carrara. Per l’Aglianese prima trasferta sabato 28 ottobre a Castelfiorentino (con Quarrata alla prima al PalaMelo con la Timenet Empoli Pallavolo), pausa per il girone zoppo (a 11 formazioni) sabato 13 gennaio, mentre Quarrata riposerà sabato 18 novembre, al quinto turno. In precedenza, il 4 novembre, derby d’andata al PalaCapitini. Debutto casalingo per la Zona Mazzoni sabato 11 novembre, dalle 18 alla palestra Anna Frank contro il Baglini Ascensori Migliarino. In C femminile, ultima partita del 2023 nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 dicembre, prima del 2024 nell’weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio (per l’Aglianese, quindi, sosta lunghissima). Nuova pausa del torneo nei fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio e sabato 3 e domenica 4 febbraio; sosta pasquale nel weekend di sabato 30 e domenica 31 marzo; ultima giornata della regular season nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 aprile. Identica pausa natalizia per la Zona Market e così anche per le altre soste di gennaiofebbraio e marzo, con finale di torneo regolare fissato nel weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile.

Gianluca Barni