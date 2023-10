Serie B Nazionale. Tegola sulla Fabo: Sgobba è ko. Emergenza lunghi contro Rieti

La sfida alla NPC Rieti di questo pomeriggio (ore 18) per la Fabo Montecatini rappresenta un esordio casalingo davvero complesso. Già, perché la formazione laziale, retrocessa dall’A2 e ricostruita in toto in appena un mese e mezzo, è stata assemblata efficacemente da coach Francesco Ponticiello e sembra già avere equilibri chiari dopo soli cinquanta giorni di lavoro. Lo confermano i risultati di questo inizio di stagione: al PalaTerme la NPC ha già giocato due settimane fa la final four di Supercoppa LNP, giocando alla pari in semifinale con la Pielle Livorno futura campionessa e battendola poi in casa alla prima di campionato. "Rieti, esattamente come la Pielle, sembra avere un passo diverso rispetto alla quasi totalità delle squadre di questa categoria – commenta coach Federico Barsotti – Hanno un roster ricco di talento, con Da Campo come punto di riferimento, magari non lunghissimo, ma non è che noi in questo momento siamo messi tanto meglio". Per il match contro i reatini in casa Herons infatti rischia di non esserci Giorgio Sgobba, fermatosi a metà secondo quarto della partita di Piacenza per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio; possibile invece l’impiego di Carpanzano. In compenso Natali e compagni potranno contare su un tifo da record: il club di Andrea Luchi ha infatti comunicato nei giorni scorsi di aver sottoscritto quasi settecento tessere di abbonamento (672 per la precisione), superando, e non di poco, le previsioni del suo stesso presidente. "Questi numeri devono essere uno stimolo e un motivo di orgoglio, specialmente per chi come me è qui dal primo giorno e ha visto moltiplicarsi il seguito intorno a questo gruppo di ragazzi – rivela Barsotti – Avere così tanti tifosi al nostro fianco per noi è una vera e propria fonte di energia, che diventa ancora più importante in momenti come questo, in cui ci sono degli intoppi a livello fisico che frenano la crescita della squadra".

Filippo Palazzoni