Serie B Nazionale. Severi: "Festa Fabo per tutto il territorio»

"È stata un’emozione incredibile che non scorderò mai". Del trionfo della Fabo Montecatini in Coppa Italia Stefano Severi, vicepresidente Herons, ha voluto rendere partecipi anche i dipendenti della sua azienda. Così, con la coppa in mano, è entrato alla Kartos, accolto da una vera e propria standing ovation. Non un luogo qualsiasi quello protagonista di questo aneddoto che arrischisce un’altra settimana speciale per la famiglia Herons, perché da là dentro tutto è partito l’11 giugno del 2021. Un sogno che ha messo le ali e ha già percorso un bel po’ di strada, regalando successi e soddisfazioni a Montecatini e alla Valdinievole. L’ultimo e il più bello è quello maturato a Roma e celebrato anche dal governatore della Toscana Eugenio Giani che, in un incontro a Firenze alla presenza del presidente Andrea Luchi, ha consegnato un riconoscimento della Regione per l’impresa nella capitale.

"La vittoria della Coppa italia mi ha fatto ripensare a questi anni di lavoro e a tutte le persone che c’erano 1000 giorni fa – sottolinea Severi –. Siamo cresciuti tanto dentro e fuori dal campo, Luchi e Barsotti sono i nostri simboli. Il loro lavoro è stato ed è speciale. Sta rendendo orgogliosa tanta gente che ci ha seguito a Roma e che ci seguirà anche domenica nel derby". Già, derby, parola speciale. Il confronto con la Gema Montecatini inaugura un finale di regular season incandescente. "Come sempre, puntiamo a vincere tutte le partite – dice ancora Severi –. L’obiettivo per chi compete deve essere quello. Mi piacerebbe che il pubblico Gema tributasse un applauso ai nostri ragazzi. La Coppa Italia vinta è per me infati un successo di Montecatini e della Valdinievole, un territorio che si sta riappasionando a questo sport".

Un territorio sul quale ci sono due squadre di basket in B Nazionale... "Una situazione che non avrei mai sperato che si verificasse – confessa Severi –. Noi andiamo avanti con il nostro progetto e la nostra visione, avvalorati dalle 100 azienze che ci sostengono e da un pubblico cresciuto insieme a noi".

Niccolò Casalsoli