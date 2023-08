Serie B. L’HC Pistoia riparte dai giovani

L’HC Pistoia ha ripreso ufficialmente gli allenamenti nei giorni scorsi. E l’obiettivo, dopo l’"autoretrocessione" annunciata poco più di un mese fa, è quello di avviare un nuovo ciclo in B partendo dai giovani, per salire di categoria nei prossimi anni di pari passo con la crescita tecnica del nuovo gruppo. Lo ha annunciato il presidente Riccardo Fedi, ripercorrendo le tappe che hanno portato il sodalizio a rinunciare alla Serie A1 di hockey su prato, nonostante la salvezza conquistata in anticipo nello scorso torneo.

"È stato necessario ricorrere ad una decisione dolorosa, ovvero quella di rinunciare a partecipare alla serie A1 202324 – ha commentato Fedi – ma non c’erano più le condizioni economiche ed anche tecniche per rimanere in una categoria di cosi alto livello. Dopo aver parlato con gli atleti ed il tecnico del gruppo, abbiamo quindi deciso di intraprendere altre vie".

La "risalita" sarà dunque incentrata soprattutto sui ragazzi provenienti dall’Under 21 e dall’Under 18 arancioni, che saranno così chiamati a completare definitivamente i rispettivi percorsi dando un contributo fondamentale anche fra i "senior". La squadra dovrebbe esordire in Coppa Federale intorno alla metà del prossimo mese, mentre gli Under 14 esordiranno ad ottobre. Attenzione anche alla formazione femminile, che esordirà a settembre in Coppa Italia. Anche per le ragazze, così come per i maschi, l’obiettivo è quello di raggiungere i playoff.

"Non si è pensato solo alla riorganizzazione delle squadre – ha concluso Fedi – ma durante l’estate si è tenuto un corso per arbitri societari e diversi nostri tesserati sono iscritti a corsi per tecnici. Lo hanno fatto per dare più consistenza al nostro movimento. Su queste basi, la prossima stagione sarà tutt’altro che un periodo di remissione: siamo al contrario lanciatissimi e decisi a crescere in ogni settore".

