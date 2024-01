Serie B Interregionale. Dany Quarrata, in campo per la befana. Il diesse Nannini: "Un gran 2023»

Epifania in campo per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. La squadra allenata da Tonfoni, infatti, disputerà la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale sabato 6 gennaio, con inizio alle 21 al PalaMelo della città del mobile contro il Basketball Club Lucca. All’andata la squadra mobiliera cedette 77-73 al Pala Tagliate di Lucca al termine di una prova a corrente alternata. Quarrata è attualmente la quinta forza della classifica con 16 punti, due più di Lucca, ottavo; al comando della graduatoria c’è la Virtus Siena a 22. Nessun problema di formazione per i nostri portacolori.

Intanto, il diesse Marco Nannini ha tracciato il bilancio del 2023, l’anno del salto di categoria della prima squadra, ma pure della crescita del settore giovanile, sul quale la società sta investendo tanto. "Il bilancio è sicuramente positivo. Il 2023 ha visto una crescita non solo a livello di prima squadra, ma anche per quanto concerne il vivaio, fatto di 10 compagini e circa 170 ragazzi. Per questo bisogna ringraziare innanzitutto il presidente Gino Giuntini, che non ci fa mai mancare il proprio supporto, ma anche tutti i collaboratori, gli staff tecnici, quelli medici e la dirigenza tutta. Peraltro il 2023 è coinciso con il 30esimo anno di attività della società. Un traguardo importante, che deve rappresentare un punto di partenza". Quarrata sta crescendo anche dal punto di vista degli impianti da gioco. "La situazione a livello di spazi non è facile. Ci stiamo sforzando, però, di averne nuovi, come dimostrato dall’aggiudicazione della gestione della nuova palestra di Casalguidi e dalla riqualificazione del PalaMelo. Ma anche dal progetto della foresteria, così da riuscire anche a coinvolgere dei ragazzi da fuori zona". Gli obiettivi sono sempre più ambiziosi. "Nel 2024 vogliamo mantenere la B Interregionale e diventare sempre più una realtà di riferimento del territorio".

Gianluca Barni