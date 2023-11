Serie A1. Tc Pistoia: ai playout sarà derby col Bisenzio

"Siamo nel complesso soddisfatti del sorteggio, direi che ce la giocheremo: dovremo dare il massimo come sempre, ma l’obiettivo è alla portata". Capitan Tommaso Brunetti ha così commentato quelle che saranno le due gare più importanti della stagione, per il Tennis Club Pistoia: la salvezza passerà dal derby con i pratesi del Tennis Club Bisenzio, nei playout del campionato. Dopo il 4-2 imposto allo Sporting Selva Alta nell’ultima giornata della prima fase della Serie A1, i tennisti pistoiesi hanno chiuso il torneo al terzo posto nel proprio raggruppamento (ben figurando anche con il CT Vela Messina e il TC Parioli) guadagnandosi così il diritto di affrontare una delle quarte classificate degli altri gironi. Un duplice incontro che dovrebbe pertanto essere affrontato da una posizione di potenziale vantaggio, anche se a questi livelli gli scarti sono comunque minimi. E adesso, a prescindere da tutto, la priorità resta quella di mantenere alte l’attenzione e la concentrazione.

Domenica prossima, a partire dalle 10, Vatteroni e compagni giocheranno il match d’andata a Prato, per poi disputare in casa (il prossimo 3 dicembre) la partita di ritorno. Che sarà con tutta probabilità quella decisiva. Ad occhio e croce è proprio il TC Pistoia a partire con i favori del pronostico, anche alla luce della maggior esperienza nella massima divisione. Guai però a sottovalutare il sodalizio pratese: servirà la medesima concentrazione che ha permesso al gruppo di vincere due gare e di pareggiarne una, per avere la meglio. La corsa per agguantare quella che sarebbe la terza salvezza consecutiva è insomma entrata nella sua fase culminante. "Abbiamo il 50% di possibilità di farcela – ha concluso Brunetti, scegliendo un profilo basso e mettendo in guardia i suoi per invitarli a dare il 110% – sarà importante giocare come sappiamo, per centrare l’obiettivo".

Giovanni Fiorentino