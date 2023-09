Serie A1. Provaci ancora, Tennis Club Pistoia. La "terza» A1 ai nastri di partenza

Puntare sulla linea verde, irrobustita da due stranieri e da un paio di veterani, per centrare la terza salvezza consecutiva nella massima divisione. Questo l’obiettivo con cui il Tennis Club Pistoia affronterà il prossimo campionato di Serie A1, pronto a prendere il via il mese prossimo. La società ha annunciato l’organico della squadra che prenderà parte al prossimo torneo. E si baserà principalmente sulla Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, i quali hanno ormai accumulato esperienza in A1 (con Jacopo Landini a dare loro manforte). Ci saranno anche gli esperti Matteo Trevisan ed Adelchi Virgili, mentre l’altra novità sarà rappresentata dal classe 2003 Niccolò Baroni (visto lo scorso anno a Prato). La "componente straniera" sarà rappresentata dal tennista slovacco Filip Horansky e dal ceco Marek Gengel. Ed è stato ufficializzato anche il calendario della prima fase: gli uomini del presidente Brunetti esordiranno il prossimo 8 ottobre a Messina, nel match esterno contro il CT Vele. L’esordio casalingo si concretizzerà invece la domenica successiva alle 10, quando al circolo Cotti arriverà il TC Parioli di Arthur Rinderknech (che ai recenti US Open ha eliminato Matteo Berrettini). In seguito, Rossi e soci giocheranno a Vigevano con il Selva Alta di Mattia Bellucci e Stefano Napolitano, per poi ricevere la visita del sodalizio messinese nel turno infrasettimanale dell’8 novembre prossimo. A chiudere il girone saranno gli ultimi due impegni contro il club romano nella capitale e il Selva Alta Vigevano in casa. "Match che sulla carta sembrano apparire proibitivi – il commento della dirigenza del TC Pistoia - ma come sempre sarà il campo a parlare. E la compattezza della nostra squadra ha sempre rappresentato un notevole punto di forza". Due anni fa il TC Pistoia arrivò a sorpresa a giocarsi lo Scudetto, mentre nel 2022 si salvò senza eccessivi patemi.