Serie a. La lega basket "accoglie" pistoia ora si attende la ratifica federale

"L’assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita in modalità videoconferenza ha ratificato la permanenza nella LBA delle 14 formazioni aventi diritto al termine della stagione 2022-23 e la ammissione delle due società neopromosse Guerino Vanoli Basket Cremona e Pistoia Basket 2000 in vista della nuova stagione 2023-24. Relativamente alla concessione della licenza nazionale professionisti, la LBA trasmetterà alla segreteria della FIP il suo parere favorevole sulla documentazione di propria competenza già oggetto di verifica e controllo, nonché la conferma delle società associate nella LBA per la stagione 20232024, come sopra ratificate dall’assemblea". Un primo passo importante per Pistoia, che ha incassato il benestare della Lega per partecipare al prossimo campionato di serie A. La documentazione presentata dalla società biancorossa così come gli adempimenti richiesti sono risultati conformi e gli obblighi rispettati (325mila euro di tassa, 20mila euro di iscrizione alla Federbasket, 250mila euro di fideiussione) adesso manca solo la ratifica da parte del Consiglio Federale che si riunirà venerdì e che in caso di parere favorevole rilascerà a Pistoia la licenza nazionale professionisti ovvero il lasciapassare per disputare il campionato di serie A. In altre parole manca solo l’ultimo passaggio quello tecnico dei controlli da parte della ComTeC, l’organo preposto ad indicare alla FIP se le società sono in regola o meno con i parametri obbligatori per stare in Serie A, utile per ottenere il via libera ufficiale da parte del Consiglio Federale. La società ha fatto tutto ciò che le era stato richiesto ed a quanto parte i documenti presentati hanno rispettato i parametri richiesti almeno per la Lega che ha espresso un parere favorevole ammettendo Pistoia tra le formazioni aventi diritto.

Maurizio Innocenti