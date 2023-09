Scocca l’ora di Pistoia

Piazza del Duomo ieri si è colorato di biancorosso. Un grande abbraccio da parte della città alla squadra che la scorsa stagione ha conquistato la promozione in serie A riportando Pistoia nel massimo palcoscenico del basket italiano. Per festeggiare una grande impresa ci voleva una grande serata e così è stato. Tanti i tifosi presenti in piazza che non hanno mancato di far sentire il proprio affetto e sostegno, presenti anche le massime autorità cittadine, i principali sponsor, i vertici di Estra e Distretti Ecologici.

La serata è stata condotta magistralmente da Alice Sabatini Miss Italia 2015 e commentatrice televisiva di basket, insieme a Luca Magni con il supporto di Filippo Laico della Gazzetta dello Sport. Il colpo d’occhio di piazza del Duomo immersa nel verde, grazie all’allestimento ideato e realizzato della Giorgio Tesi Group, è stato veramente di grande effetto scenico: la cornice perfetta alla serata.

Il primo a salire sul palco è stato il primo cittadino che ha fatto gli onori di casa. "Faccio un grande in bocca alla società e alla squadra – ha detto il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi – ringrazio la Giorgio Tesi Group per esserci ed esserci sempre stata soprattutto nei momenti difficili e ringrazio Estra perché aprirsi ad altre realtà è un bene per tutta la città". I riflettori si sono poi spostati sulla società e non poteva essere altrimenti visto il grande lavoro fatto. "Abbiamo fatto e continuiamo a fare un grande lavoro – ha affermato il presidente Massimo Capecchi – e questo grazie allo staff del nostro direttore generale Ettore Saracca. Sono fiducioso anche del lavoro fatto dallo staff tecnico con il direttore sportivo Marco Sambugaro e il coach Nicola Brienza. Ho visto che ci hanno messo all’ultimo posto ma per noi è una tradizione partire sempre a fari spenti". Un lavoro che sta dando i suoi frutti dal momento gli abbonamenti sottoscritti fino ad oggi sono un numero incoraggiante: il dato degli abbonamenti a mercoledì era 1654 tessere staccate.

Il momento clou è stato ovviamente quando la squadra e lo staff tecnico sono saliti sul palco per ricevere l’abbraccio di tutta la piazza accompagnati dai cori della Baraonda Biancorossa. "Ci siamo, torniamo in serie A – ha esordito il capitano Gianluca Della Rosa – Sarà tutto diversp rispetto allo scorso anno e per questo chiedo il supporto dei tifosi perché ne avremo veramente bisogno".

Da capitano a capitano in una sorta di passaggio di consegne della storia biancorossa è stata la volta di Claudio Crippa. "Sono passati 31 anni dall’ultima volta che sono salito sul palco – ha detto Crippa – e anche quella volta era per festeggiare la promozione. Sono arrivato a Pistoia 35 anni fa e la pallacanestro era una piantina piccola e c’è stato chi l’ha curata, fatta crescere e diventare grande: Mario Carrara, Roberto Maltinti, Nicola Salerni, Piero Becciani, Giocanni Papini, Luca Silvestrin, Matteo Bertolazzi, Cristiano Carlesi e altri che non voglio dimenticare. Alla squadra dico che vestire la maglia di Pistoia non è facile ma lo devono fare con orgoglio, sacrificio e intelligenza, al pubblico di meritare questa squadra e di essere consapevoli di avere una grande responsabilità che è quella di sostenere i ragazzi. A Gianluca dico solo di rimanere se stesso perché è un grande capitano".

Maurizio Innocenti