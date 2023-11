Riscossa Pistoiese Tris al Prato nel derby

PRATO

1

PISTOIESE

3

PRATO (4-3-3) Balducci; Casucci (Oliverio 42’st), De Pace ( 1’ st D’Agostino), Angeli, Stickler; Trovade, Gemignani (42’ st Piccoli), Cela; Mobilio, Tedesco, Limberti (1’ st Vitale). A disp: Fogli, Lambiase, Marangon, Moussaid, Demoleon. All. Novelli.

PISTOIESE (4-3-3) Valentini; Pertica (20’ st Goffredi), Chiesa, Salto, Chrysovergis; Costa, Caponi, Silvestro; Di Mino (34’ st Nardella), Trotta (14’ st Davì), Diodato (39’ st Fiaschi). A disp: Ricco, Ennasry, Diallo, Beconcini, Gallitelli. All. Consonni.

ARBITRO Caruso di Viterbo.

MARCATORI Trotta su rig. al 1’, Chrysovergis al 18’, Mobilio al 30’, Salto al 32’ pt.

CALCIO

La Pistoiese fa suo il derby con il Prato grazie ad un prova convincente e di squadra. Gli arancioni hanno fatto vedere che ci sono e sono pronti a lottare fino alla fine e questa è già una bella risposta dopo una settimana a dir poco tormentata.

Pronti via e la Pistoiese passa subito in vantaggio al primo minuto di gioco grazie ad un calcio di rigore per fallo di mano di un difensore del Prato, che Trotta trasforma spiazzando il portiere. Il vantaggio galvanizza gli arancioni che prendono in mano la partita comandando il gioco e non concedendo niente al Prato. Una superiorità che porta al raddoppio che arriva al 18’. Chrysovergis parte sulla sinistra sfruttando un errore della difesa avversaria sulla trequarti, scambio al limite dell’area con Trotta che con un tocco preciso lo libera davanti a Balducci e il difensore arancione con un tiro preciso e forte realizza il 2-0.

Il Prato giocoforza si riversa in avanti per cercare di raddrizzare la partita. La Pistoiese soffre un po’ il pressing degli avversari che raccolgono i frutti al 30’ quando Mobilio, grazie ad un carambola su un tiro da fuori area toccato involontariamente da un difensore, si ritrova solo davanti a Valentini e segna il più facile dei gol. La Pistoiese non si scompone, anzi, reagisce immediatamente portandosi subito in attacco e due minuti dopo trova il terzo gol con Salto che di testa sfrutta alla perfezione un angolo battuto da Caponi.

La ripresa inizia con il Prato che attacca a testa bassa ma la Pistoiese pur soffrendo si difende con ordine. L’occasione per i padroni di casa arriva al 31’ con Angeli che di testa impegna Valentini costretto ad una super parata per evitare il gol. I minuti finali sono un assedio del Prato che cerca in tutti i modi il gol ma la Pistoiese regge che nel recupero ha una bella occasione con Fiaschi, sfortunato, che sfiora il quarto gol. E’ l’ultimo sussulto della partita poi arriva il triplice fischio a sancire la meritata vittoria degli arancioni.

Maurizio Innocenti