"Ripresa dei campionati di Serie B Interregionale e C Unica: obiettivi e sfide per le squadre pistoiesi"

Dopo una settimana di sosta, i campionati di Serie B Interregionale e C Unica si apprestano a vivere l’inizio delle rispettive seconde fasi. Obiettivi diversi per le pistoiesi protagoniste. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata debutta nel raggruppamento Play-In Silver da capolista assieme a Lucca e Tortona: chiudere in una delle prime due posizioni della graduatoria permetterebbe ai ragazzi di coach Alberto Tonfoni di qualificarsi ai playoff. Il Dany Basket ospita domani sera (palla a due alle 21) Borgomanero, che in classifica ha due punti in meno rispetto ai mobilieri. Al PalaMelo è attesa una squadra giovanissima, arricchita dal talento e dall’esperienza del 44enne Daniele Mario Benzoni, ala che viaggia a quasi 19 punti di media. La stellina del College Basketball è però Francesco Ferrari, classe 2005 già nel giro delle Nazionali giovanili, reduce dal titolo di Mvp nella finale della Lba Next Gen 2023-24 vinta da Milano. Scendendo di categoria, l’esordio dell’Endiasfalti Agliana è subito di fuoco nel gruppo unico di promozione. I neroverdi sono di scena domenica (via alle 18) alla palestra Toscanini di Prato, contro quei Dragons considerati fra le principali pretendenti al salto in B Interregionale. In classifica, la compagine allenata da Giulio Gambassi si presenta con quattro punti, due in meno dei lanieri che occupano la terza piazza con San Vincenzo. Ai playoff accedono le prime quattro. Infine, puntano a salvarsi Bottegone e Monsummano, inserite nel girone D qualificazione. La Valentina’s comincia domenica (start alle 18) alla King contro il Cus Pisa, mentre i ciabattini sono impegnati domani (palla a due alle 18) a Montevarchi. In classifica, i gialloneri sono terzi con Montevarchi a quota sei punti, mentre i valdinievolini ultimi con due punti assieme a Pisa e Fucecchio. Le prime tre della graduatoria si salvano, mentre le altre vanno ai playout.

Francesco Bocchini