Ripartono i corsi di minibasket. Ecco date e orari

Con l’arrivo di settembre e l’inizio dell’anno scolastico, anche il Pistoia Basket Academy ha ripreso a pieno regime la propria attività. Sono infatti iniziati i corsi e le prove gratuite di minibasket per l’annata sportiva 202324. Questi i giorni e gli orari per tutti i bambini e le bambine che volessero affacciarsi al mondo della palla a spicchi: per i nati nel 2017 e 2018 l’appuntamento è alla palestra Cino il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18; per i nati nel 2016, martedì e giovedì dalle 17 alle 18 alla palestra Einaudi; per i nati nel 2015 martedì e giovedì dalle 18 alle 19 alla palestra Einaudi; per i nati nel 2014, lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20 alla palestra Einaudi; per i nati nel 2013, martedì e giovedì dalle 19 alle 20 alla palestra Einaudi; per i nati nel 2012; lunedì dalle 18 alle 19, mercoledì dalle 17 alle 18 e venerdì dalle 15 alle 17, sempre alla palestra Einaudi. Per informazioni contattare Mario (349 808 4206), Annalisa (339 621 2753) o Giulia (340 158 9511).