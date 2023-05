Dominio annunciato e dominio è stato, al 40esimo Rally degli Abeti e Abetone, terzo atto della coppa Rally di Zona 6, corso nel weekend sulla Montagna Pistoiese. Il dominio è stato quello di Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Skoda Fabia Rally2R5), i quali hanno onorato nel modo migliore la "loro" gara firmando il poker di successi consecutivi nelle ultime quattro edizioni, oltre a porre il sigillo alla nona vittoria per il driver di Abetone. Gara a senso unico, per Gasperetti e Ferrari, che hanno preso in mano la classifica dal primo impegno cronometrato di "Torri", lasciandosi alle spalle una bagarre assai accesa.Sino alla quinta prova la seconda piazza era appannaggio per i lucchesi Pierotti-Milli, salvo poi dover alzare bandiera bianca a causa di una "toccata". Da lì, la medaglia d’argento l’ha acquisita l’elbano Volpi, con al fianco Gentini (Skoda), in cerca di riscatto da un avvio stagionale sfortunato. Completa il podio il livornese Tucci, in coppia con Farnocchia (Skoda), i quali hanno confermato l’alto valore espresso con le prime due uscita stagionali in Toscana. Quarto posto finale, decisamente di pregio, per il pistoiese Alessandro Ciardi, con Tondini alle note. I due hanno portato al miglior risultato assoluto di sempre la GR Yaris da trofeo. Stesso leit-motiv per quanto riguarda la gara "storica", con il lucchese Giovanni Mori e la sua BMW M3 autopreparata, condivisa con Michele Frosini, dominatori indiscussi della scena. Il trofeo Fabio Danti è stato assegnato a Luca Pierotti, mentre il trofeo Mauro Nesti lo ha incamerato Stefano Roversi.