Prima e seconda categoria. Una giornata campale per i dilettanti nostrani. Il Quarrata cerca il primo acuto, Cqs per il bis

Alcune squadre di Prima Categoria sono già tornate in campo lo scorso mercoledì, perché c’era da portare in fondo l’ultima giornata dei triangolari di Coppa Toscana. Domani sarà tuttavia tempo di tornare a giocare anche per il resto delle formazioni e per tutte quelle di Seconda Categoria, visto che alle 15.30 inizierà il secondo turno di entrambi i campionati. Con sfide interessanti, partendo dal girone C di Prima, che propone un duplice scontro sull’asse Piana pistoiese – Prato: il Quarrata di mister Francesco Fabbri è ancora alla ricerca del primo successo stagionale (dopo tre pareggi consecutivi) e tenterà di coglierlo fra le mura amiche contro lo Jolo. Sfida impegnativa anche per gli Amici Miei: gli uomini di Dario Gentili faranno visita al C.F. 2001 di Filippo Ermini, che si è appena qualificato ai sedicesimi di coppa.

Nel girone A, il Tempio Chiazzano di Montuori va in cerca di conferme: dopo la buona prova in Coppa Toscana e il passaggio alla fase successiva, il prossimo scoglio è rappresentato dalla Folgor Marlia. I Giovani Via Nova attendono il Corsagna, mentre il CQS Pistoia tenterà di ripetersi contro l’Academy Porcari e il Pescia di Michelotti giocherà in provincia di Massa Carrara contro il Serricciolo.

Programma interessante, sulla carta, anche per quanto concerne il girone E di Seconda Categoria. A spiccare è innanzitutto Galcianese – Borgo a Buggiano, che ora come ora è uno scontro al vertice: gli ospiti sono partiti con il piede giusto e vogliono continuare a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Di un eventuale pari potrebbero approfittare la Montagna Pistoiese, anche se vincere nella tana della Virtus Montale non sarà facilissimo, e il Cintolese (che riceverà invece il Pistoia Nord) può testimoniarlo. Fra i sodalizi in cerca di riscatto c’è anche l’Atletico Casini Spedalino, rivelazione della scorsa stagione: il pari interno della scorsa domenica ha lasciato un po’ di amaro in bocca, che può essere certamente addolcito espugnando il campo del Prato Nord. Il San Niccolò si cimenterà fuori da Agliana con La Querce, mentre l’Olimpia Quarrata può sfruttare un potenziale "match point" interno contro un Chiesanuova che non sembra aver ancora trovato la quadratura del cerchio. Il San Felice proverà invece a togliere lo "0" dalla casella dei punti conquistati, aspettando il Montemurlo Jolly. A chiudere il tutto, ecco Montalbano Cecina – Montale Pol.90 Antares: il conto alla rovescia può quindi partire.

Giovanni Fiorentino