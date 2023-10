Prima e seconda categoria. Ecco gli Amici Miei. Cintolese in vetta

Un turno dai due volti non esente da sorprese, nel bene e nel male. Si può sintetizzare così la sesta giornata di Prima e Seconda categoria per le pistoiesi. Partendo dal girone A, dove arrivano le dolenti note: il Pescia sarà chiamato subito a mettersi alle spalle un’evidente giornata-no, dopo il pensante 7-0 rimediato nella tana dell’Atletico Lucca. Il Giovani Via Nova è tornato da Capannori con un punto, con il medesimo punteggio del derby tra Tempio Chiazzano e CQS Pistoia (0-0). Nel girone C, amaro in bocca per il Quarrata. Dopo le ultime vittorie, gli uomini di coach Fabbri avevano la possibilità di guadagnare ulteriori posizioni battendo il Banti Barberino fanalino di coda, ma non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. Cortonesi ha illuso i quarratini, che non sono riusciti a chiuderla per poi subire il ritorno dei locali: vetta ora a -7. Scossa per gli Amici Miei, che pur essendo ancora virtualmente in zona playout hanno conquistato la prima vittoria in campionato. A far gioire il neo mister Giugni sono state le reti di Betti e Farci, che hanno certificato il 2-1 interno ai danni del Gambassi.

Scendendo in Seconda, a far festa è sicuramente il Cintolese grazie...al Montale Pol.90 Antares. Già, perché i montalesi trascinati da Paolantonio e da Sina sono riusciti a sovvertire il prontostico, regolando per 2-0 al Barni l’ormai ex-prima della classe Montemurlo Jolly, che sembrava in procinto di andare in fuga. E il Cintolese di Avanzati ha sfruttato al meglio questo "assist", annichilendo La Querce con un eloquente 5-0 (Medori, Giannini, Simoni, Avanzati e Sembranti) e mettendo la freccia per balzare in testa in graduatoria. Attenzione però alla Montagna Pistoiese, che ha ricordato Davide Gavazzi espugnando il campo del Borgo a Buggiano con un emozionante 3-2 (confezionato da una doppietta di Petrolini e da un acuto di Petrucci) ed è adesso seconda a due punti dal primo posto. A pari merito con il Pistoia Nord, fermato sull’1-1 dalla Galcianese. Pollice alzato anche per l’Atletico Casini Spedalino di Marchiseppe, corsaro a Montale contro la Virtus (1-0, gol di Chakyry). Resta in scia anche il San Niccolò, anche se il 2-2 nella tana del San Felice è catalogabile come (mezzo) passo falso. A chiudere, l’Olimpia Quarrata ha pareggiato 1-1 contro il Prato Nord, mentre il Montalbano Cecina ha perso in casa (0-1) contro il Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino