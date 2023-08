Pistoiese Tutto pronto per la grande festa

"Con voi, per voi". È tutto pronto per la presentazione della Pistoiese targata 2023-24 che si svolgerà questa sera in piazza del Duomo con inizio alle 20.45. Una serata dedicata agli "arancioni" e ai suoi tifosi, raccontata da Carletto DJ, Carlotta Comparini e Laura Maccioni con tanti ospiti, musica e vecchi amici dell’Olandesina.

La Pistoiese si presenterà al via di questo campionato ancora una volta con la veste della protagonista. La società ha allestito una squadra, non ancora completa, ma che può puntare alla vittoria finale: un traguardo mai nascosto da nessuno dell’ambiente arancione. Si tratta di un obiettivo ambizioso e per nulla facile perché quello della serie D, lo abbiamo visto lo scorso anno, è un campionato lungo e logorante dove a vincere e ad accedere alla serie C è solo una squadra . Per arrivarci serve avere quindi, oltre ad una squadra competitiva, un gruppo unito e forte mentalmente.

Il direttore sportivo Gianni Rosati e il tecnico Luigi Consonni hanno compiuto una sorta di rivoluzione, in parte voluta e in parte forzata, allestendo una squadra diversa rispetto alla passata stagione, con giocatori che Consonni ha potuto valutare e scegliere in base a quelle che sono le sue idee di gioco per la prossima annata.

È anche una Pistoiese protagonista di un precampionato decisamente positivo, quella che si presenta ai propri tifosi, non solo per le vittorie ottenute nelle amichevoli disputate (anche se vincere, oltre a far piacere, è sempre importante), ma soprattutto per aver espresso un gioco decisamente piacevole ed efficace. Si è vista una squadra di gamba, capace di correre con intelligenza, con una difesa alta, un centrocampo propositivo e un attacco che parte da due esterni decisamente di livello in grado non solo di finalizzare, ma anche di servire il terminale d’attacco.

Ci sono insomma tanti buoni motivi per i tifosi per partecipare alla presentazione di questa sera, per far sentire un’attaccamento ai colori che non è mai mancato e per rinnovare così quell’affetto che da sempre lega il pubblico pistoiese alla squadra. La voglia di tornare in serie C è forte, sia tra i tifosi che tra il gruppo e la società, ed è allora il momento di esprimerla questa voglia e di far sentire il calore di tutta città.

Maurizio Innocenti