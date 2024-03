Pistoiese nel limbo ’Punticino’ col Progresso

PROGRESSO

PROGRESSO (4-3-2-1): Bizzini; Hasanaj, Cocchi (Carrozza 37’st), Biguzzi , Ferraresi; Corzani, Selleri, Iacovoni (Dalmonte 43’st); Barbieri (Cancello 29’st), Donnarumma; Pinelli (Baccolini 29’st). A disp. Cheli, Busi, Sbriglia, Mandes, Fridhi. All. Vullo.

PISTOIESE (3-5-1-1): Mataloni; Masi, Marie-Sainte (Greco 28’st), Bailo; Riccio, Carannante, Biaggi (Pertici 33’st), Evangelista (Anticoli 28’st), Ielo; Diakhatè; Bonfanti (Fiaschi 37’st). A disp. Gambassi, Cordato, Mendolia, Del Rosso, Panicucci. All. Parigi.

Arbitro: Leone di Avezzano.

Marcatori: 20’ Marie-Sainte, 43’ Corzani.

Per dirla alla Catalano meglio un pareggio che una sconfitta. Si può riassumere così l’1-1 della Pistoiese sul campo del Progresso, un risultato che smuove la classifica ma che di fatto non la cambia, avvicinando lo spettro dei playout. Inizio difficile per gli arancioni che già al 6’ rischiano di capitolare: provvidenziale l’intervento di Marie Sainte. Due minuti dopo è Mataloni a salvare la porta con un intervento decisivo su un tiro insidioso di Iacovoni. La Pistoiese dopo lo spavento iniziale si scuote e ci prova prima con Diakhatè e poi con Bonfanti ma le conclusioni non sortiscono i frutti sperati.

Frutti che gli arancioni raccolgono al 20’. grazie a Marie Sainte che di testa devia in rete una punizione calciata da Evangelista portando in vantaggio la Pistoiese. Il Progresso non ci sta e va alla ricerca del pareggio e al 35’ la squadra di Vullo ci va vicinissima con Donnarumma che impatta bene di testa, ma Mataloni ci mette una pezza. Il Progresso spinge e al 43’ rimette a posto le cose trovando il gol del pareggio con Corzani. Progresso che in pieno recupero ha l’occasione buona per passare addirittura in vantaggio con Donnuramma, che in area batte a colpo sicuro, ma Carannante manda fuori.

L’inizio della ripresa è quanto più lontano dal calcio possa esserci: si gioca a pallonate. La partita si rianima verso la mezz’ora prima con l’espulsione di Riccio per doppia ammonizione che lascia la Pistoiese con un uomo in meno poi con il Progresso che si divora il vantaggio con Cancello. Al 38’ è la Pistoiese a sprecare malamente un’occasione con Diakhatè. Poi più niente. Per come si era messa la partita, Parigi è soddisfatto del punto agganciato: "Ci prendiamo questo pareggio sofferto. Il Progresso nella ripresa ci ha messo in difficoltà, specie dopo l’espulsione di Riccio. È stata una partita difficilissima, giocata da noi meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo stati schiacciati dal Progresso anche come conseguenza di un nostro calo fisico".

Maurizio Innocenti