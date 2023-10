Pistoiese ko a Forlì Consonni esonerato

FORLÌ

1

PISTOIESE

0

FORLÌ (4-3-3): Pezzolato; Masini, Checchi, Maggioli, Rossi; Casadio (1’st Piva), Gaiola, Greselin (45’ st Prestianni); Calì (13’ st Babbi), Merlonghi (45’ st Tafa), Barbatosta (27’ st Mosole). A disp.: Zamagni, Signore, Pecci, Persichini. All.: Antonioli.

PISTOIESE (4-3-3): Ricco; Goffredi, Davì (17’ st Silvestro), Salto, Chrysovergis; Pertica (19’ st Trotta), Tanasa, Lordkipanidze (42’ st Di Mino); Piscitella (26’ st Ferrandino), Marquez, Diodato (26’ st Costa). A disp.: Valentini, Oubakent, Nardella, Gallitelli. All.: Consonni.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Marcatori: 40’ st Babbi.

Sconfitta ed esonero di Consonni. Sono le due notizie con cui la Pistoiese torna da Forlì al termine di una domenica nerissima. Il gol di Babbi a cinque minuti dal novantesimo costa la panchina all’allenatore di Seregno, esonerato poche ore dopo il fischio finale. Una svolta, quella decisa dalla società arancione, messa in atto dopo una sconfitta amara e dura da digerireche, anche alla luce del rigore sbagliato dal neoacquisto Trotta in pieno recupero, penalty che avrebbe garantito almeno un pareggio. Fine dei tentennamenti, si cambia guida tecnica per cercare un rilancio che vada di pari passo con le ambizioni societarie.

La cronaca. Primo tempo bloccato tanto che praticamente non accade niente. Le due squadre non riescono a trovare sbocchi. Fasce bloccate, centrocampo che funge da primo baluardo e difese che sono dei muri invalicabili. Il risultato è una partita senza emozioni. Nella ripresa Consonni alza ancora di più il baricentro sostituendo Pertica con Trotta che fa così il suo esordio con la maglia arancione optando per uno schieramento decisamente offensivo. L’occasione giusta, però, capita sui piedi di Merlonghi con una punizione dal limite dell’area che il centravanti del Forlì calcia sopra la barriera, ma Ricco è pronto e devia il pallone. La partita non si sblocca e inizia a farsi largo un certo nervosismo in campo e anche sulle panchine ed a farne le spese è Consonni che a otto minuti dal novantesimo viene espulso. Saltano tutti gli schemi e le azioni si fanno confusionarie. Il clima cambiato non fa bene alla Pistoiese che subisce gol su una ripartenza, con Babbi che appoggia in rete un invito dalla destra. La Pistoiese carica a testa bassa alla ricerca del pareggio e l’occasione arriva a tempo scaduto quando l’arbitro decreta un calcio di rigore per gli arancioni per fallo del portiere su Marquez. Dal dischetto si presenta Trotta che si fa parare il tiro da Pezzolato.

Maurizio Innocenti