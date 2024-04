Pistoia giocherà con questo completo nelle prossime due giornate. Maglia speciale per la giornata della Terra. È ispirata all’opera dell’Arazzo Millefiori

Una maglia speciale per un giorno speciale. Lunedì 22 aprile si celebra il ’World Earth Day’, la Giornata Mondiale di sensibilizzazione sui temi legati alla salvaguardia del pianeta e l’Estra Pistoia indosserà in occasione sia della gara interna di domenica contro Brindisi che nella trasferta contro Trento una divisa special edtion, dai toni e dalla fantasia davvero particolari e accattivanti. La divisa è stata presentata durante una conferenza nell’Antico Palazzo dei Vescovi, ideata attraverso un concorso tra gli studenti del Liceo Artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia che ha visto come vincitore Matthias Mariotti.

Si tratta di una iniziativa che fa parte delle attività già sviluppate dalla società durante l’anno in tema di sostenibilità con il progetto ’Insieme per il Sociale’. Nello specifico è l’apice di un percorso che mette insieme sport e cultura cittadina, grazie alla collaborazione di Fondazione Pistoia Musei. Il progetto ’Pistoia Green Basket Town’ ha riguardato le III-IV-V classi del corso di grafica e discipline pittoriche del Liceo supportati, grazie alla Giorgio Tesi Group, nel loro processo creativo dall’artista Jonathan Calugi. A dare un taglio internazionale al progetto ci ha pensato Gonzaga University che ha sviluppato un case study relativo alla divisa. Un’iniziativa che ha ricevuto gli apprezzamenti da parte del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, l’onorevole Gilberto Pichetto Fratin,che ha messo in evidenza l’importanza del messaggio lanciato da questa maglia per la difesa dell’ambiente e l’impegno per l’inclusione sociale.

"In questi anni il Pistoia Basket ci ha insegnato che è un’azienda e come tale si comporta – afferma il sindaco Alessandro Tomasi – un messaggio che non passa spesso nello sport e soprattutto tra i tifosi che sognano l’impresa, le vittorie. Un’azienda deve garantire trasparenza, rispetto degli impegni nei confronti di chi ci lavora e questo il Pistoia Basket lo ha fatto non dimenticandosi dell’etica sociale per restituire alla comunità qualcosa d’importante. Il lavoro della società con le istituzioni va avanti ed anche questo è un binario molto importante".

"È un progetto al quale teniamo molto – spiega l’advisor marketing e area sociale Andrea Di Nino – per noi è fondamentale essere vicini al mondo delle scuole, all’imprenditoria che fa del green una vera e propria missione. La squadra scenderà in campo per due match con questa divisa speciale e colgo l’occasione per ringraziare le società avversarie, ovvero Brindisi e Trento, che hanno accettato questo cambio in corsa con immediato slancio credendo anche loro nell’importanza del messaggio da lanciare a tutela della difesa dell’ambiente".

Il disegno vincitore del concorso è ispirato all’Arazzo Millefiori, capolavoro dell’arte tessile esposto nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi e di proprietà della Chiesa Cattedrale. L’opera fiamminga del Cinquecento, che raffigura centinaia di specie botaniche e animali, ha dato lo spunto allo studente per legare, attraverso l’arte, lo sport con i temi al centro del ’World Earth Day’".

