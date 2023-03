Per Monsummano restare in testa Candeglia e Chiazzano, risalire

Prima e Seconda Categoria, capitolo numero ventiquattro. Alle 15 di domani, le formazioni di tutta la provincia saranno chiamate a dare il massimo. Cominciando dal girone B di Prima Categoria, dove il Monsummano capolista vuole incrementare il margine sul Forcoli: dovrà prevalere in casa sulla Virtus Montale. A metà della graduatoria, Candeglia e Chiazzano tenteranno di risalire, sui campi di Acciaiolo e C.F. 2001. Impegni casalinghi in zona playout per Pescia e Spedalino Le Querci: i valdinievolini attendono lo Jolo, gli aglianesi il Porcari. Nel girone F di Seconda, il San Niccolò mira a ridurre il "gap" sul CSL Prato Social Club. Per farlo dovrà sconfiggere la Galcianese e sperare che la Montagna Pistoiese blocchi almeno sul pari i pratesi. Il Pistoia Nord i farà visita al Cintolese, mentre in caso contrario l’Atletico Casini Spedalino potrebbe riprendersi il terzo posto: la banda Marchiseppe sarà di scena a Prato, contro un Chiesanuova ormai (quasi) salvo. Interessante anche Montalbano Cecina - La Querce. Nei bassi-fondi, Montale Pol.90 Antares – Olimpia Quarrata e Prato Nord – Chiesina Uzzanese.

Giovanni Fiorentino