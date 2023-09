Montecatini, troppi errori. Il Perignano non perdona

VALDINIEVOLE M.

1

FRATRES PERIGNANO

2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Lici (6’ st Marseglia), Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi (38’ st Fanti), Dingozi (25’ st Ba), Bibaj Gersi, Bacci (31’ st Bibaj Gerti). All. TocchinI.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Petri, Gemignani, Freschi (14’ Bernardini), Gamberucci, Mancini, Zefi (31’ st Baggiani), Ficarra, Taraj, Rosi, Giannini. All. Cristiani.

Arbitro: Fambra di Torino.

Marcatori: 11’ st Petri, 13’ st Rosi, 30’ st Bibaj Gersi.

Il Valdinievole Montecatini sbaglia, il Perignano no e alla fine sono i pisani a portarsi a casa l’intera posta dopo una partita non adatta ai deboli di cuore. Dopo una fase di studio i padroni di casa schiacciano sull’acceleratore provando a mettere alle corde un avversario che tra le sue file annotava l’assenza del goleador Sciapi e che non si è mai scomposto controllando ogni offensiva. La partita comincia a scaldarsi verso la mezz’ora con Ficarra che viene fermato dalla difesa termale. Al 33’ Gersi Bibaj entra in area ed effettua un tiro rasoterra che la difesa rinvia come può. Al 35’ Colucci deve compiere un’acrobazia per deviare su Volpi e al 39’ una punizione dai 35 metri di Rosati è tolta da Colucci dall’angolino alto alla sua destra. Il Valdinievole cerca di affondare ancora con Rosati, ma l’estremo difensore pisano riesce ancora una volta a neutralizzare.

Si va alla ripresa e al 55’ Gemignani mette Taraj in condizioni di calciare a colpo sicuro ed invece da due passi fa la cosa più difficile mandando a lato il pallone. Il gol è nell’aria e arriva al 56’ con Petri che su azione d’angolo risolve una mischia e sblocca il risultato. Per il Montecatini nemmeno il tempo di riordinare le idee che arriva il raddoppio con Rosi che trova impreparata la difesa: è il 58’.

Sulla partenza dal cerchio centrale del campo Bacci dalla distanza prova l’impossibile e Colucci con un colpo di reni toglie la palla da sotto la traversa. Al 67’ Bacci entra in area ed è steso da Bernardini, è calcio di rigore che Rosati calcia, Colucci intuisce la traiettoria fermando con le mani. Al 75’ Bibaj Gersi calcia una punizione dai 35 metri e questa volta coglie l’angolino basso dove Colucci non arriva. Inutile l’assalto finale dei biancocelesti che non riescono a pareggiare.

Stefano Incerpi