Montecatini "corsaro». Un bel tris biancoceleste. Bibaj stende la Cuoiopelli

CUOIOPELLI Pulidori, Goretti (1’ st Passerotti), Lici, Bianchi (45’ st Ponzolini), Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini (32’ st Bagnoli), Viola, Guerrucci (15’ st Regoli). A disp. Brogi, Friuli, Sgherri, Razzauti. All. Falivena.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Lici, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Toracchi, Rosati (27’ st Bibaj Gerti) , Volpi, Ba (6’ st Dingozi), Bibaj Gersi (37’ st Susini, 45’ st Giulianelli), Bacci (45’ st Coselli). A disp. Cortopassi, Fanti, Marseglia, Alessiani. All. Tocchini.

ARBITRO Fioravanti di Firenze. MARCATORI Rosati al 23’, Fantini al 26’, Rosati su rig al 31’, Costanzo al 42’ pt; Bibaj Gersi al 35’ st.

Acqua passata la sconfitta casalinga alla prima giornata contro il Montespertoli. Il Montecatini vince al Masini di Santa Croce e riscatta immediatamente il brutto inizio di campionato, con un tris che fa seguito a quello calato in Coppa ai danni del Ponte Buggianese. Per la Cuoiopelli, invece, quello di ieri è un brutto scivolone casalingo, dopo il pari in rimonta della prima giornata sul campo del River Pieve. L’unica nota positiva per la Cuoio è la prestazione con gol dell’attaccante Fantini. Per il resto la squadra di Falivena ha giocato in affanno per quasi tutti i novanta minuti più gli undici di recupero (cinque nel primo e sei nel secondo).

Il Montecatini, invece, ha disputato un match attento. I biancocelesti di Tocchini hanno saputo infilarsi nelle falle biancorosse e colpire due volte con Rosati (il secondo gol su rigore). Ai due squilli ospiti i padroni di casa sono comunque riusciti a replicare, prima con Fantini e poi con Costanzo. Ma nulla hanno potuto dopo la terza rete arrivata al minuto numero ottanta: un colpo da tre punti segnato da Bibaj Gersi. Nel finale c’ha messo del suo anche Gega che è stato bravo a negare il pareggio alla Cuoio respingendo un bel colpo di testa di Colombini su calcio d’angolo.

Domenica prossima il Montecatini torna a giocare tra le mura amiche e questa volta sarà una gara tosta perché arriva il Fratres Perignano, la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Ma i biancocelesti visti ieri a Santa Croce possono giocarsela con tutti.

red.pon