L’Endiasfalti Agliana prepara l’esordio in coppa Toscana

In attesa della presentazione ufficiale di sabato prossimo – dalle 11 al Comune di Agliana alla presenza del sindaco Benesperi –, l’Endiasfalti Agliana raccoglie le prime soddisfazioni in amichevole. Nel primo test stagionale, la squadra allenata da Gambassi si è imposta, 77-62, su Bottegone al Pala Capitini di Agliana. Nonostante alcune pesanti assenze, poi, la compagine neroverde ha strappato un ottimo risultato, 80-80, sul campo della Valdisieve, mostrando miglioramenti rispetto alla gara con Bottegone. Le prossime amichevoli saranno disputate mercoledì 20 settembre, dalle 21 al PalaCapitini contro Legnaia, e sabato 23 settembre al PalaMelo di Quarrata contro il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (dipenderà dalla qualificazione o eliminazione in Coppa Toscana). Ricordiamo infatti che l’Endiasfalti debutterà in Coppa domenica prossima, dalle 18 al "Capitini" contro il Pino Basket Firenze, che ha battuto gli Shoemakers nel turno eliminatorio.