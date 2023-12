Le pagelle. Moore è lucido. Wheatle un muro. Totem Ogbeide

Moore 8,5: la sua produzione offensiva soprattutto quando la partita è svoltata è stata di fondamentale importanza così come la lucidità nel finale.

Willis 8,5: si dedica all’attacco ma anche e soprattutto alla difesa che in una partita come questa diventa un fattore importante, diciamo determinante.

Wheatle 8: un muro difensivo contro cui ad uno ad uno vanno a sbattere un po’ di tutti i giocatori di Napoli. E’ ovunque e soprattutto fa sempre bene.

Hawkins 9: gioca una gara super sia in attacco che in difesa (11 punti e 7 rimbalzi) si infortuna alla caviglia ma si ferma giusto il tempo di farsi mettere una fasciatura e torna di nuovo sul parquet.

Ogbeide 8: in attacco mette punti importanti e pesanti, in difesa dà una grossa mano alla squadra rivelandosi importante.

Della Rosa 8,5: il capitano suona la carica con la tripla sulla sirena nel terzo quarto, prosegue a martellare la retina nell’ultimo periodo non disdegnando di far girare la squadra a piacimento.

Saccaggi 7: gioca una partita diligente e di grande intelligenza tattica al servizio dei compagni.

Del Chiaro 7: il suo contributo si fa sentire sia sotto i tabelloni che in generale i difesa. Ha un impatto positivo sul match.

Brienza 8,5: il suo collega Milicic prova a confondere le acque con alcuni accorgimenti tattici che sembrano dei rompicapo ma Brienza di Bartezzaghi in carriera ne ha incontrati e conosciuti parecchi e non sono questi gli enigmi più difficili che si è trovato a risolvere. Il tecnico biancorosso ha saputo risolvere il cruciverba mandando in tilt Napoli. E le imprese diventano due.