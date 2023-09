Le pagelle

RICCO 7 Dà sempre sicurezza alla difesa arancione, sventando anche una bella conclusione di Stickler nella prima frazione di gioco.

GOFFREDI 6 Svolge il proprio compito senza grosse sbavature. Attento in difesa, prezioso in attacco.

DAVÌ 5.5 Autore di una prova ordinata, rimedia un cartellino rosso nella mega rissa finale. Un peccato.

SALTO 6.5 Un tuttofare: prezioso dietro, insidioso davanti. E poi le sue rimesse laterali, autentici calci d’angolo. In sostanza, prosegue il bel trend del precampionato.

CHRYSOVERGIS 6 Performance scolastica, ma sufficiente. Fa benino le cose che ha imparato: per osare, c’è tempo.

LORDKIPENIDZE 5.5 Cerca di darsi da fare, specie nel primo tempo, ma perde tanti, troppi palloni. Poi, col trascorrere dei minuti, cala l’intensità della sua azione.

TANASA 6.5 Gran bel giocatore. Sarà fondamentale il suo apporto nel corso del campionato.

COSTA 6 Lotta, contrasta, difende ma pure offende nella prima frazione di gioco. Poi il suo ritmo-gara diminuisce e Consonni decide di sostituirlo con DIODATO, cui affibbiamo un SV perché si vede pochissimo (e la rissa finale non lo aiuta).

FERRANDINO 6 Cerca di fare il bello e il cattivo tempo sulla fascia di competenza, ma la condizione è quella che è, non ancora ottimale. Chi lo rileva, PISCITELLA, va decisamente meglio: è letale per la porta pratese: 7.

MARQUEZ 6 La sua è una partita non semplice, perché spesso si trova a reggere da solo il peso dell’attacco e i compagni non lo servono al meglio. Ma lui si dà un gran daffare, certo non batte a rete con frequenza, sovente preferisce smarcare il compagno, insomma non è ancora il bomber ammirato al Sestri Levante. Ma se continua a impegnarsi, si farà.

OUBAKENT 6 La sufficienza, ma solo per la splendida ripartenza che porta al gol-vittoria. Può, deve fare molto meglio. Ne ha i mezzi. Lo avvicenda CHIESA SV.

Gianluca Barni