L’aria è quella giusta. Ma vietato disunirsi

Eccolo, finalmente, quell’abbraccio con la città che non si era potuto consumare in occasione del primo allenamento della stagione. Eccola quell’iniezione di entusiasmo per caricare l’Estra Pistoia in vista dell’inizio del campionato di serie A. Un’avventura tanto affascinante quanto difficile, lo sanno anche i sassi: bene però che quella magica atmosfera che si è creata – non senza fatica – nell’ultima fase del percorso sportivo e societario culminato con l’impresa-promozione non si sia dissolta, anzi. All’ambiente tutto il compito di tenere accesa questa fiamma: sia nei momenti positivi, sia soprattutto in quelli negativi. Che ci saranno, inevitabilmente. Ma che dovranno essere il più possibile ’contenuti’ sostenendo in maniera compatta quei ragazzi sul parquet in maglia biancorossa. Del resto tra di loro ci sono volti che di fiducia a prescidere se ne sono guadagnata parecchia. Sul campo e fuori.

Alessandro Benigni