Larcianese vince ai rigori contro il Monsummano nella Coppa Italia

larcianese

1

monsummano

1

LARCIANESE: Pinochi, Sheta (19’ st Bruchi), Monti (1’ st Lo Russo), Ortega (19’ st Marianelli),Fusco, Foresta, Iannello, Sarti, Ferraro (31’ st Porciani), Guarisa (5’ st Ndiaye), Biagioni. All. Cerasa.

MONSUMMANO: Grasso, Dal Porto, Benvenuti, Monini, Citti, Agnorelli, Goti (39’ st Antonelli), Dal Poggetto, Pagnotta (15’ st Citera), Mancino (30’ st Milani), Lanzilli (13’ Ferarra). All. Matteoni.

ARBITRO: Cremone di Pisa.

MARCATORI: 17’ st Moncini (rig.), 45’ st Ndiaye.

La Larcianese supera il primo turno di Coppa Italia eliminando il Monsummano. Una qualificazione fortemente ipotecata con la vittoria esterna che la squadra viola aveva ottenuto la settimana scorsa in trasferta per due reti a zero. Stavolta il risultato è finito in parità. In vantaggio sono passati gli ospiti, su calcio di rigore trasformato abilmente da Moncini e concesso per un fallo commesso su Citera. Il pareggio della Larcianese è arrivato al 90’, con la punta Ndiaye, che di piatto, ha infilato il pallone nell’angolino.

M.M.