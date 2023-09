Lampo e Casalguidi Festa in extremis

LARCIANESE

2

LUNIGIANA PONT.SE

1

LARCIANESE Pinochi, Sheta (15’ st Lo Russo), Monti (35’ st Pagni), Ortega (25’ st Marianelli), Fusco, Foresta, Iannello, Sarti, Ferraro (25’ st Ndiaye), Guarisa, Biagioni (35’ st Bruchi). All. Civitelli.

LUNIGIANA PONTREMOLESE Cacchioli, Miceli (35’ st Branca), Bresciani, Vignozzi, Filippi, Verdi, D’Angelo (1’ st Belotti), Seghi, Simonelli (25’ st Iaropoli), (35’ st Gabrieli), D’Antogiovanni (13’ st Petracci), Grasselli. All. Bracaloni.

ARBITRO Boeddu di Prato.

MARCATORI Biagioni al 17’, D’Antogiovanni al 38’ pt; Ndiaye al 31’ st.

Ottimo inizio per la Larcianese che conquista l’intera posta in palio contro una delle formazioni più accreditate del girone (sebbene in inferiorità numerica per un’ora). La rete che ha deciso la partita è stata segnata da Ndiaye a un quarto d’ora dalla fine. Su un preciso ed invitante passaggio di Iannello, la punta viola con estrema lucidità ha deviato di testa la palla nella rete. La Larcianese era passata in vantaggio con Biagioni, bravo a avventarsi su una corta respinta del portiere avversario. Gli ospiti, alla fine rimasti in 9, avevano momentaneamente pareggiato al con D’Antogiovanni sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Massimo Mancini