L’Aglianese verso Pistoia. Passi avanti per il Melani

Ieri i dirigenti dell’Aglianese hanno avuto un confronto in Questura a Pistoia con tutte le istituzioni interessate, ma ancora non c’è nulla di deciso sulla questione stadio, cioè sulla possibilità che il club neroverde possa accasarsi al Melani di Pistoia. Al termine della riunione la dirigenza dell’Aglianese ha fatto sapere che non intendeva rilasciare dichiarazioni in proposito facendo intendere che al momento tutto è ancora da verificare. Alla nostra domanda su quale sia la volontà dell’Aglianese a proposito dello stadio in cui giocare, il direttore operativo Fabio Taccola si è limitato a rispondere che "l’Aglianese desidera avere stabilità, cosa che al momento non ha". Il concetto rimane quello già espresso dal club il primo novembre scorso, quando annunciò di voler lasciare lo stadio Bellucci di Agliana, cioè che l’Aglianese "ha bisogno di una casa", cioè di una situazione impiantistica che permetta alla squadra di lavorare come si deve.

Il club del presidente Fabio Fossati è dunque determinato ad andar via da Agliana e a trovare un altro posto dove giocare ma ancora la nuova destinazione, che garantisca quella "stabilità" voluta dal club, non è stata individuata con certezza. L’opzione stadio Melani resta ancora in piedi e il club neroverde, come testimonia il confronto avuto ieri in questura, ha compiuto tutti i passi per verificarne la fattibilità, ma ancora non siamo arrivati a poter affermare che sarà quella la nuova casa dell’Aglianese. Fin dal momento in cui ha deciso di lasciare Agliana il club ha preso in esame più di una soluzione e sta lavorando intensamente per ottenere un risultato soddisfacente. Non è certo una cosa semplice cambiare stadio a campionato in corso, ma l’Aglianese ha mostrato molta determinazione facendo presente che si tratta di un’esigenza condivisa con lo staff tecnico. Il calendario, che prevede due trasferte consecutive, prima a Carpi domani e poi, nel turno successivo, sul campo della Sammaurese, ha dato all’Aglianese un po’ di tempo per individuare lo stadio in cui giocare le partite in casa ma il tempo scorre velocemente e la volontà annunciata dal club era quella di definire tutto entro il mese di novembre. La prossima partita in casa è prevista il 3 dicembre contro il Mezzolara e al momento non sia dove verrà giocata.

Giacomo Bini