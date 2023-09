L’Aglianese si presenta con le mani "piene"

Cinque colpi in entrata (e che colpi!) alle porte dell’esordio nel campionato di serie D, domani alle 15 allo stadio Bellucci contro il Borgo San Donnino, nonché in concomitanza con la presentazione ufficiale di squadra, staff e dirigenza neroverde in municipio ad Agliana davanti al sindaco Luca Benesperi. Tumultuosa e pirotecnica anche la vigilia del torneo per l’Aglianese come è stata finora la nuova vita del club da quando la proprietà e la presidenza è passata a Fabio Fossati. Nelle dichiarazioni del presidente ambizione temperata dal realismo ("abbiamo fatto una squadra competitiva, cercheremo di fare qualcosa di importante"), nelle azioni di mercato il chiaro intento di proporsi come squadra da vertice, pur sapendo che il girone è difficile e le concorrenti al primato sono più di una, molto attrezzate e partite con anticipo rispetto all’Aglianese.

I nuovi acquisti sono il difensore ex Pistoiese Francesco Viscomi, che ha poco bisogno di presentazioni con le sue 235 presenze, 15 gol e 5 assist in carriera, la quota Kevin Zumparo, anch’egli difensore con esperienza nelle giovanili di Pistoiese, Ternana, Monopoli, Nardò e una convocazione nell’U15 della Lega Nazionale Dilettanti, l’attaccante esterno Antonio Santarpia, un 2000 proveniente dal Monterosi Tuscia, che ha la rapidità come qualità principale e come referenze 2 gol e 2 assist in 13 presenze in serie C nel Monterosi e, nelle due stagioni precedenti, 52 presenze e 8 reti tra serie D (promozione ottenuta col Taranto) e serie C. Poi c’è Lorenzo Simonetti, centrocampista centrale del ’96, proveniente dal Renate con trascorsi nel Messina, nel Parma e, nel 202021 nella stessa Pistoiese e infine il portiere brasiliano del 2005 Guilherme Lopes.

L’Aglianese al completo è stata accolta nella sala consiliare del Comune dal sindaco Luca Benesperi, che ha fatto gli onori di casa. "L’Amministrazione è sempre e comunque dalla parte dell’Aglianese – ha detto – si respira un entusiasmo che mi piace, è stata fatta una squadra per stare lassù in cima, spero sia una stagione di successo, anche perché a giugno finisce il mio mandato e mi piacerebbe lasciare con l’Aglianese nei professionisti". "Speriamo che quanto detto dal sindaco – ha aggiunto il presidente Fossati – si possa avverare". "Il girone è il più difficile di tutta la serie D – ha ricordato Mauro Traini, responsabile dell’area tecnica – noi però siamo convinti di aver messo su una squadra importante e i ragazzi si sono impegnati con grande professionalità". "Ora bisogna far parlare i fatti", ha aggiunto telegraficamente il direttore sportivo Fabrizio Salvatori. "Ho scelto di venire ad Agliana per il progetto – ha ricordato l’amministratore delegato Gianni Trombetta – che è ambizioso, abbiamo costruito la squadra in tempi rapidi, ma ricordo che nel 2005 con Cairo prendemmo il Torino il 15 di agosto e poi vincemmo il campionato". Ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Fabio Fossati anche l’ex presidente e attualmente vice-presidente Angelo Perriello. Presenti in sala anche il segretario generale Giampaolo Gorelli, il direttore organizzativo Fabio Taccola, il team manager Giovanni Perriello e tutto lo staff tecnico e organizzativo.

Giacomo Bini