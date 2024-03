La ’solita’ Pistoiese beffata nel derby. Il Prato ringrazia e si prende i tre punti

PISTOIESE

0

PRATO

1

PISTOIESE (4-4-2) Mataloni; Riccio, Masi, Greco, Bailo (Panicucci 44’ st); Pertici, Carrannante (Milani 42’ st), Del Rosso, Evangelista (Fiaschi 20’ st); Diakhatè, Bonfanti (Fayer 30’ st). A disp. Gambassi, Cordato, Marie Sainte, Niccolai, Anticoli. All. Parigi.

PRATO (3-5-2) Ricco; Monticone (Laverone 14’ st), Angeli, Diana; Stickler, Sadek, Trovade (Sowe 14’ st), Gemignani, Limberti; Gori (Bigonzoni 23’ pt), D’Agostino (Moreo 14’ st). A disp. Fogli, Ceccherini, Gargiulo, Santarpia, Nocentini. All. Ridolfi.

ARBITRO Marin di Portogruaro.

MARCATORE Sowe al 37’ st.

NOTE Espulso Diakhaté al 23’ st per doppia ammonizione.

Un derby di nome ma non di fatto. La sfida tra Pistoiese e Prato è stata veramente poca roba. Alla fine l’ha spuntata la squadra ospite, spezzando un lungo digiuno, sull’ennesimo errore da parte della retroguardia degli arancioni (Sowe ringrazia e segna), per l’ennesima volta in inferiorità numerica (espulsione di Diakhatè per doppio giallo). Un successo che penalizza oltremodo la Pistoiese, perché da quanto si è visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ma tant’è. E adesso la classifica fa paura: anche la Sammaurese ha perso, mentre il Progresso si è preso tre punti riducendo il gap.

Tanto agonismo, un po’ di tensione da derby, ma si gioca a viso aperto. La prima occasione è del Prato che all’undicesimo va vicino al gol con D’Agostino ma sulla deviazione sotto porta Mataloni si fa trovare pronto. Un fuoco di paglia perché da lì in avanti la partita cala d’intensità, si gioca prevalentemente a centrocampo, poche le azioni degne di nota, gioco spezzettato, tanti errori. In buona sostanza non accade nulla ed a scaldare i tifosi sugli spalti sono i petardi scoppiati dai entrambe le tifoserie dentro e fuori dallo stadio. Il primo tempo è tutto qui.

La ripresa inizia con il Prato in avanti alla ricerca del gol che a dire il vero arriva pure con Bigonzoni, ma l’arbitro annulla per un evidente fallo di mano del giocatore del Prato. La Pistoiese gioca di rimessa ma al qurto d’ora ha l’occasione buona per passare in vantaggio: cross di Carrannante, il pallone arriva sui piedi di Diakhatè che si ritrova solo al centro dell’area ma calcia addosso all’avversario. Non è giornata per il centrocampista arancione che, già ammonito, si prende il secondo cartellino giallo (prevedibile, vista la mole di falli commessi...) e abbandona il campo lasciando la Pistoiese in dieci. Il copione cambia e al minuto 37 il Prato passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Sowe che lasciato colpevolmente solo sul secondo palo appoggia di testa il più facile dei gol. La Pistoiese nonostante l’uomo in meno si riversa in avanti alla ricerca del pari, vanamente: a festeggiare è il Prato.

Maurizio Innocenti