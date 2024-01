La sezione Aia "Werther Zamponi». Quanti successi per gli arbitri pistoiesi

Esordi nelle categorie superiori, nuovi arbitri, nuove iscrizioni al corso in partenza. Non poteva iniziare meglio il 2024 dei fischietti pistoiesi. Una realtà, quella guidata dal presidente Massimo Doni, che conta centottanta associati, con un’età media di venti anni, impegnati ogni weekend a dirigere gare dai campi di provincia fino agli stadi da tutto esaurito. A portare il nome della città in giro per il mondo è infatti Massimiliano Irrati, punta di diamante della sezione AIA locale, che può vantare nel suo palmarès traguardi come la finale dei Mondiali e della Champions League da addetto al VAR o la finale di Coppa Italia come arbitro di campo. Insieme a lui, in Serie A e in Serie B, opera Francesco Meraviglia. Un gradino più sotto, nel campionato professionistico di C, si trovano due assistenti: Giacomo Bianchi e Roberto Meraviglia, promosso in estate dalla Serie D. Ed è proprio dalla Serie D che sono arrivate le più recenti soddisfazioni in casa Pistoia arbitrale. Si sono infatti registrati gli esordi dei fischietti Alban Zadrima (Fezzanese - Sanremese Calcio) e Marco Pascali (Virtus Bolzano - Dolomiti Bellunesi) e dell’assistente regionale Giovanni Gallà (Mobilieri Ponsacco - Figline 1965). In categoria dirigono poi con continuità Guido Iacopetti, Duccio Mancini e Alessandro Niccolai (fresco di debutto in Serie C come quarto ufficiale in Juventus Next Gen - Rimini), oltre alla bandierina Filippo Ferretti.

La sezione "Werther Zamponi" può vantare un direttore di gara anche nel calcio a 5 nazionale con Denald Rudaj, impegnato nel campionato di Serie B, dove recentemente ha esordito l’arbitro regionale di futsal Yassine El Mouine (Futsal Pontedera - Balca Poggese). Ad impreziosire il roster di associati nazionali, anche i due osservatori arbitrali Enrico Vellucci e Marino Bettarini, chiamati a giudicare le prestazioni delle terne nella massima serie dilettantistica. Senza dimenticare i quadri dirigenziali, con Tiziano Reni che è a capo dei fischietti regionali della Toscana insieme ad altri due pistoiesi presenti nella commissione, il designatore di prima categoria Mirko Mangialardi e il componente amministrativo Davide Matteoni. "L’unica ricetta utile per ottenere i risultati – commenta il presidente Doni – prevede lavoro, lavoro e ancora lavoro, assieme a scelte giuste e mirate. Abbiamo da poco accolto dodici nuovi ragazzi che hanno già diretto la prima gara accompagnati da un tutor, dopo aver frequentato due mesi di lezioni. Nelle scorse settimane siamo stati in alcune scuole per degli incontri informativi e ora è iniziato un nuovo corso. Ai miei ragazzi non posso dire altro che di continuare a lavorare".