La prima compagine del Volley Aglianese vola: Dopo il super ingaggio di Tosa, il ritiro a Vada

È ripartita, decisa a stupire. La nuova giovane prima squadra del Volley Aglianese ha ripreso l’attività con un colpo dell’ultim’ora: l’attaccante, originaria di Agliana classe 2005, Sara Tosa, esperienze nei 29 Martiri a Prato e all’Upv Buggiano. Tosa, che si è già messa a disposizione di coach Marco Targioni e della sua assistente Martina Spagnoli, va ad affiancare le altre schiacciatrici capitan Sofia Quadrino, Asia Bini e Caterina Magnolfi, le alzatrici Elisa Romani e Miriam Zine, le opposte Agnese Forasassi e Sophia Gori, le centrali Linda Romagnoli, Sara Giuliani e Angela Leoni, i liberi Alessia Randazzo, Irene Quadrino e Beatrice Tredici. La squadra, che si sta preparando al campionato di serie C alla palestra Sestini di Agliana, sosterrà un mini-ritiro, dall’8 al 10 settembre, a Vada, ove giocherà un paio di amichevoli (una il 9 settembre contro il Carpe Diem). Questo il programma degli altri test amichevoli: giovedì 14 settembre al Pala Capitini di Agliana dalle 20.30 con il Montelupo; giovedì 21, allo stesso orario e nel medesimo impianto, contro l’Euroripoli; sabato 23 a Prato triangolare dalle 16 con l’Ariete Prato di serie D e il Punto Sport Poggio a Caiano di C. Tornando al mini-ritiro in terra livornese, non ci sarà soltanto la prima squadra di C, ma pure quella di D e le Under: la comitiva neroverde sarà composta da una settantina di persone, tra giocatrici, allenatori e dirigenti.

Gianluca Barni